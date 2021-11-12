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ДЖОН ЛЕДЖЕНД СТАЛ АМБАССАДОРОМ БРЕНДА LG SIGNATURE
Предстоящее сотрудничество с Леджендом привлекает внимание и демонстрирует вневременную ценность продуктов LGSIGNATURE
СЕУЛ, 12 ноября 2021 года — LG Electronics объявила исполнителя Джона Ледженда новым бренд-амбассадором премиальной линейки LG SIGNATURE. Совместно с LG SIGNATURE Ледженд примет участие в предстоящей праздничной кампании Legendary Gift: SIGNATURE, в рамках которой будет представлено сотрудничество между премиальным брендом LG и торговой маркой вина от исполнителя – LVE (Legend Vineyard Exclusive). Будучи одним из самых известных и почитаемых артистов своего поколения, Ледженд стал первым мужчиной афроамериканцем и одним из 16 человек, получившим EGOT (премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони»).
В ознаменование партнерства сегодня выходит новая песня Джона Ледженда под названием YouDeserveItAll, которая доступна на 11 стриминговых платформах, включая YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Pandora и другие.* Композиция, спродюсированная лауреатом премии «Грэмми» Рафаэлем Саадиком, была написана в соавторстве с певицей и автором песен Меган Трейнор специально для LG SIGNATURE. Режиссером музыкального видео, которое выйдет немного позже, стал Дрю Кирш, снявший клипы для Тейлор Свифт и Шакиры.
Благодаря уникальной коллаборации винного бренда LVE и LG SIGNATURE, Ледженд продолжит выступать в качестве амбассадора и в следующем году. На мероприятии, которое Ледженд организует весной 2022 года в долине Напа, будет представлен винный шкаф LG SIGNATURE с запатентованной технологией поддержания оптимального уровня температуры и влажности, чтобы поклонники могли наслаждаться превосходным ароматом и вкусом вин Ледженда у себя дома.
«Я очень рад стать партнером LG SIGNATURE в этот праздничный сезон», – сказал Ледженд. «Моя новая песня посвящена тому, чтобы дарить своим близким все самое лучшее, что у вас есть. Продукты LG SIGNATURE инновационные, креативные и такие особенные. Праздники – это возможность собраться вместе с семьей и друзьями в комфорте собственного дома, а продукты LG SIGNATURE сделают времяпрепровождение еще более приятным».
Ли Чон-сок, глава глобального маркетингового центра LG Electronics, прокомментировал, что LG расскажет об эстетической и технической ценности высококачественной бытовой техники, чтобы поддержать философию LG SIGNATURE – «Искусство вдохновляет технологии, технологии дополняют искусство». «Ледженд – идеальное воплощение философии бренда LG SIGNATURE», – сказал господин Ли. «Мы очень рады сотрудничать с таким великим исполнителем, который поможет донести вневременную ценность LG SIGNATURE еще большему числу потребителей во всем мире».
LG SIGNATURE стремится сотрудничать с выдающимися людьми из самых разных сфер, чтобы донести философию бренда и продемонстрировать непревзойденный стиль и качество премиальных решений для дома. Среди глобальных амбассадоров – мировая икона стиля Оливия Палермо, лучшие профессиональные гольфисты Ко Джин-ён и Пак Сон-хён, а также известная балерина и солистка Американского театра балета Мисти Коупленд.
* Также доступно на корейских стриминговых сервисах Melon, Genie, Flo, NaverVibe, Bugsи Soribada.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/dzhon-ledzhend-stal-ambassadorom-brenda-lg-signature.html isCopied
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