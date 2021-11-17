ТЕЛЕВИЗОРЫ LG SMART TV ТЕПЕРЬ ПОДДЕРЖИВАЮТ APPLE MUSIC, ПРЕДОСТАВЛЯЯ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Подписчики могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, тысячи отобранным плейлистам, музыкальным клипам и радио, транслируемым исполнителями в прямом эфире

СЕУЛ, 17 ноября 2021 года— С сегодняшнего дня клиенты LG Electronics (LG) по всему миру смогут наслаждаться Apple Music на телевизорах LG Smart TV, получая максимум удовольствия от прослушивания музыки и развлечений.





Теперь приложение Apple Music доступно в LG Content Store для телевизоров LG Smart TV, работающих на базе операционной системы webOS 4.0 и более поздних версиях. Приложение Apple Music предоставляет подписчикам доступ к более чем 90 миллионам песен без рекламы, 30 000 тщательно отобранным плейлистам, музыкальным клипам в формате 4K и отмеченному наградами радио Apple Music, транслирующему в прямом эфире современные хиты, классику и кантри. Apple Music на LG Smart TV также включает миллионы треков с синхронизированными по времени текстами, что идеально подходит для исполнения песен в гостиной или на вечеринках. Подписчики могут получить доступ ко всем песням, альбомам и плейлистам из собственной музыкальной библиотеки на телевизорах LG Smart TV.





Обладатели телевизоров LG Smart TV будут наслаждаться безупречным сервисом Apple Music, который можно использовать на всех личных девайсах, таких как iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, ПК и Android, только с визуальным эффектом погружения, доступном на больших экранах телевизоров LG. Пользователи LG Smart TV могут загрузить Apple Music через LG Content Store, войти в существующую учетную запись с помощью Apple ID или начать процесс подписки прямо со своего телевизора, опробовав Apple Music бесплатно в течение 3 месяцев.