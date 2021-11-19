LG ПРЕДСТАВИТ ОБЛАЧНЫЙ ИГРОВОЙ СЕРВИС NVIDIA GEFORCE NOW В ТЕЛЕВИЗОРАХ SMART TV НА БАЗЕ WEBOS

Лучшие впечатления от игр с первым приложением GeForce NOWдля Smart TV

СЕУЛ, 19 ноября 2021 года— LG Electronics (LG) объявила о партнерстве с NVIDIA, чтобы стать первым производителем телевизоров, разработавшим приложение GeForce NOW, ведущего облачного сервиса потоковой передачи игр, для телевизоров LG Smart TV на базе webOS.1 Благодаря большому размеру экрана, реалистичному качеству изображения и высокой частоте обновления, телевизоры LG OLED идеально подходят для GeForce NOW. В настоящее время приложение доступно на NVIDIA SHIELD, ПК с Windows, macOS, Chrome OS, Android и в браузере Safari для iPhone и iPad. GeForce NOW позволяет геймерам начать игру на телевизорах LG и продолжить ее практически на любом устройстве.

С этой недели на 80 рынках будет доступна бета-версия приложения в LG Content Store на некоторых моделях телевизоров 2021 года, включая LG 4K OLED, QNED Mini LED и NanoCell.2 Приложение позволит обладателям телевизоров LG наслаждаться более 35 бесплатными играми, используя только совместимый контроллер без дополнительного оборудования.

Игры включают в себя Rocket League и Destiny 2, а также такие хиты, как Marvel's Guardians of the Galaxy и Crysis Remastered Trilogy, все они воспроизводятся в разрешении до 1080p и 60 кадров в секунду. Участники GeForce NOW Priority получают доступ к самой передовой платформе для технологий трассировки лучей и искусственного интеллекта, а также потоковой передачи с серверов на базе NVIDIA RTX в дата-центрах по всему миру для быстрого игрового процесса и высококачественной графики.

Сочетание GeForce NOW и телевизора LG OLED обеспечивает полное погружение в игры. Самосветящиеся пиксели LG OLED передают яркие цвета и глубокий черный оттенок, что делает игровую среду и персонажей более реалистичными, чем когда-либо. Также телевизоры LG обладают сверхбыстрым временем отклика в 1 миллисекунду и низкой задержкой ввода для более плавного изображения, лучшего управления и ключевого преимущества перед конкурентами.

«Когда дело доходит до игр на большом экране, клиенты LG ожидают лучшего, – сказал Ли Сан-ву, старший вице-президент по корпоративной бизнес-стратегии LG Electronics Home Entertainment Company. «Партнерство с NVIDIA, созданное для представления GeForce NOW владельцам телевизоров LG, подтверждает наше стремления обеспечить лучшие игровые возможности на телевизорах LG, работающих на базе WebOS».

1 Полный список совместимых моделей телевизоров будет объявлен позднее.

2 Бета-версия NVIDIAGeForceNOWполностью функциональна, без ограничений в возможностях и сервисах.