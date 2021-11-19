We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ПРЕДСТАВИТ ОБЛАЧНЫЙ ИГРОВОЙ СЕРВИС NVIDIA GEFORCE NOW В ТЕЛЕВИЗОРАХ SMART TV НА БАЗЕ WEBOS
О бренде 11/19/2021
Лучшие впечатления от игр с первым приложением GeForce NOWдля Smart TV
СЕУЛ, 19 ноября 2021 года— LG Electronics (LG) объявила о партнерстве с NVIDIA, чтобы стать первым производителем телевизоров, разработавшим приложение GeForce NOW, ведущего облачного сервиса потоковой передачи игр, для телевизоров LG Smart TV на базе webOS.1 Благодаря большому размеру экрана, реалистичному качеству изображения и высокой частоте обновления, телевизоры LG OLED идеально подходят для GeForce NOW. В настоящее время приложение доступно на NVIDIA SHIELD, ПК с Windows, macOS, Chrome OS, Android и в браузере Safari для iPhone и iPad. GeForce NOW позволяет геймерам начать игру на телевизорах LG и продолжить ее практически на любом устройстве.
С этой недели на 80 рынках будет доступна бета-версия приложения в LG Content Store на некоторых моделях телевизоров 2021 года, включая LG 4K OLED, QNED Mini LED и NanoCell.2 Приложение позволит обладателям телевизоров LG наслаждаться более 35 бесплатными играми, используя только совместимый контроллер без дополнительного оборудования.
Игры включают в себя Rocket League и Destiny 2, а также такие хиты, как Marvel's Guardians of the Galaxy и Crysis Remastered Trilogy, все они воспроизводятся в разрешении до 1080p и 60 кадров в секунду. Участники GeForce NOW Priority получают доступ к самой передовой платформе для технологий трассировки лучей и искусственного интеллекта, а также потоковой передачи с серверов на базе NVIDIA RTX в дата-центрах по всему миру для быстрого игрового процесса и высококачественной графики.
Сочетание GeForce NOW и телевизора LG OLED обеспечивает полное погружение в игры. Самосветящиеся пиксели LG OLED передают яркие цвета и глубокий черный оттенок, что делает игровую среду и персонажей более реалистичными, чем когда-либо. Также телевизоры LG обладают сверхбыстрым временем отклика в 1 миллисекунду и низкой задержкой ввода для более плавного изображения, лучшего управления и ключевого преимущества перед конкурентами.
«Когда дело доходит до игр на большом экране, клиенты LG ожидают лучшего, – сказал Ли Сан-ву, старший вице-президент по корпоративной бизнес-стратегии LG Electronics Home Entertainment Company. «Партнерство с NVIDIA, созданное для представления GeForce NOW владельцам телевизоров LG, подтверждает наше стремления обеспечить лучшие игровые возможности на телевизорах LG, работающих на базе WebOS».
1 Полный список совместимых моделей телевизоров будет объявлен позднее.
2 Бета-версия NVIDIAGeForceNOWполностью функциональна, без ограничений в возможностях и сервисах.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavit-oblachnyi-igrovoy-servis-nvidia-geforce-now-v-televizorah-smart-tv-na-baze-webos.html isCopied
paste