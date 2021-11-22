We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ФИЛЬМ LIFE’S GOOD ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЯХ
СЕУЛ, 22 ноября 2021 года — LG Electronics (LG) с гордостью сообщает, что фильм Life'sGood, снятый совместно с Джексоном Тиси, стал обладателем награды в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» на фестивале IndieShortFest. Это одна из восьми премий, полученных на крупных кинофестивалях по всему миру.
Воодушевляющий фильм LG, отражающий уникальные взгляды и «голоса» молодого поколения, был также удостоен награды Международного кинофестиваля Dreamachine, как лучшая документальная короткометражка, и отмечен на фестивале независимого кино Ciftв Торонто. Фильм Life’s Good стал финалистом в категории короткометражных документальных фильмов и на Международной кинопремии в Нью-Йорке (New York International Film Awards), а также вторым финалистом на Indie Short Festival в Сан-Франциско. 2020 и 2021 годы были сложными для киноиндустрии, и сейчас сфера только начинает оживать. В конце года награждений фильм Life’s Good будет показан на Международном кинофестивале «Арпа» и фестивале документального кино в Орегоне.
Фильм Life's Good – это трогательная, душевная кульминация проекта Life's Good Film Project, в рамках которого 531 молодых авторов из 33 стран поделились своими творческими интерпретациями идеи LG Life's Good. В ходе кампании LG Life's Good 2021 проект привлек внимание к многообразию народов, культур и природы мира, одновременно рассказывая о человечности и надежде, которые объединяют всех нас.
Собрав воедино множество присланных работ, режиссер Джексон Тиси и LG создали визуально красивое и эмоциональное 20-минутное произведение искусства. Отмеченный наградами короткометражный фильм вызвал в сети большой интерес, получив более 240 миллионов просмотров и более 77 миллионов зрителей, наблюдавших за процессом производства картины в социальных сетях.
«Быть признанным уважаемым сообществом международных кинофестивалей наряду с Джексоном – это то, чего мы никогда не ожидали и даже не представляли», – сказал Ли Чон-сок, глава глобального маркетингового центра LG. «Джексон –мастер своего дела, и он невероятно эффективно донес идею Life's Good. LG благодарит Джексона за его непревзойденное руководство и за помощь в создании такой вдохновляющей истории».
ФФильм Life’s Good доступен для просмотра на YouTube-канале LGGlobal и в Instagram.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/film-life-is-good-poluchil-vysokuyu-otsenku-na-mezhdunarodnyh-kinofestivalyah.html isCopied
paste