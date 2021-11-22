ФИЛЬМ LIFE’S GOOD ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЯХ

Кинематографическое послание LG о надежде и человечности находит отклик у зрителей по всему миру





СЕУЛ, 22 ноября 2021 года — LG Electronics (LG) с гордостью сообщает, что фильм Life'sGood, снятый совместно с Джексоном Тиси, стал обладателем награды в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» на фестивале IndieShortFest. Это одна из восьми премий, полученных на крупных кинофестивалях по всему миру.







Воодушевляющий фильм LG, отражающий уникальные взгляды и «голоса» молодого поколения, был также удостоен награды Международного кинофестиваля Dreamachine, как лучшая документальная короткометражка, и отмечен на фестивале независимого кино Ciftв Торонто. Фильм Life’s Good стал финалистом в категории короткометражных документальных фильмов и на Международной кинопремии в Нью-Йорке (New York International Film Awards), а также вторым финалистом на Indie Short Festival в Сан-Франциско. 2020 и 2021 годы были сложными для киноиндустрии, и сейчас сфера только начинает оживать. В конце года награждений фильм Life’s Good будет показан на Международном кинофестивале «Арпа» и фестивале документального кино в Орегоне.





Фильм Life's Good – это трогательная, душевная кульминация проекта Life's Good Film Project, в рамках которого 531 молодых авторов из 33 стран поделились своими творческими интерпретациями идеи LG Life's Good. В ходе кампании LG Life's Good 2021 проект привлек внимание к многообразию народов, культур и природы мира, одновременно рассказывая о человечности и надежде, которые объединяют всех нас.





Собрав воедино множество присланных работ, режиссер Джексон Тиси и LG создали визуально красивое и эмоциональное 20-минутное произведение искусства. Отмеченный наградами короткометражный фильм вызвал в сети большой интерес, получив более 240 миллионов просмотров и более 77 миллионов зрителей, наблюдавших за процессом производства картины в социальных сетях.





«Быть признанным уважаемым сообществом международных кинофестивалей наряду с Джексоном – это то, чего мы никогда не ожидали и даже не представляли», – сказал Ли Чон-сок, глава глобального маркетингового центра LG. «Джексон –мастер своего дела, и он невероятно эффективно донес идею Life's Good. LG благодарит Джексона за его непревзойденное руководство и за помощь в создании такой вдохновляющей истории».



ФФильм Life’s Good доступен для просмотра на YouTube-канале LGGlobal и в Instagram.