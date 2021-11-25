LG ELECTRONICS ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА 2022 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Продвижение бизнес-портфеля с упором на цифровую трансформацию

СЕУЛ, 25 ноября 2021 года — Сегодня компания LG Electronics (LG) объявила о том, что Уильям Чо (William Cho), главный стратегический директор компании, с 1 декабря также приступит к исполнению обязанностей Высшего должностного лица (CEO). Уильям Чо, главный стратегический директор LG с 2019 года, отвечал за создание Центра бизнес-инкубации LG (Business Incubation Center) и продвижение новых возможностей для развития бизнеса в рамках собственных предприятий, а также стартапов-партнеров, а также в течение шести лет занимал пост Президента LG в Северной Америке.





Уильям Чо, присоединился к компании Goldstar в 1987 году. После 4 лет работы в зарубежном офисе LG в Германии, г-н Чо стремительно продвигался по карьерной лестнице, занимая посты Президента LG Electronics в Канаде, Австралии и США. Выпускник Пусанского университета, г-н Чо получил степень магистра в области бизнеса в Университете Ёнсе в Сеуле.





Среди других важных изменений — назначение Ким Бён-хуна (Kim Byoung-hoon) на должность главного технологического директора (CTO). Д-р Ким, который в настоящее время возглавляет Центр технологий будущего (Future Technology Center), получил повышение и займет должность Исполнительного вице-президента, а также будет одновременно выполнять функции главного технологического директора и руководить работой в области информационно-коммуникационных технологий.



Джан Ик-хван (Jang Ik-hwan), ветеран LG с 31-летним стажем, который способствовал успешному продвижению портфеля ИТ-бизнеса и превращению LG в один из самых быстрорастущих брендов в сфере ноутбуков, портативных компьютеров и мониторов, получил повышение с должности старшего вице-президента на должность исполнительного вице-президента и возглавит компанию Business solutions. Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), старший вице-президент, станет новым, третьим по счету, руководителем компании Vehicle component Solutions. До этого г-н Ен отвечал за работу подразделения интеллектуального бизнеса в этой компании.



Новая команда руководителей, которая нацелена на обеспечение дальнейшего развития компании, планирует ускорить процесс преобразований и сосредоточиться на увеличении потребительской ценности продукции, что потребует повышения ответственности каждого бизнес-подразделения. Для достижения поставленных целей LG проведет реорганизацию своего Центра управления удовлетворенностью потребителей (Customer Satisfaction Management Center), который станет Инновационным офисом по оценке ценностей потребителей (Customer Value Innovation Office) под руководством главного директора по обслуживанию (CSO). В обязанности Инновационного офиса будет входить более эффективное изучение и использование отзывов и проблемных вопросов клиентов в процессах планирования, разработки и сбыта продукции. Кроме того, Отдел инноваций в области клиентского опыта компаний (Customer Experience Innovation Department) Home appliances и Hone Entertainment будет преобразован в Департамент инноваций в области клиентского опыта (Customer Experience Innovation Division).



Кроме того, для выявления потенциальных движущих сил роста и ускорения процесса внедрения будущих инноваций, Департамент слияний и поглощений (M&A department) в составе Главного стратегического управления (Chief strategy office) будет выведен на уровень дивизиона и получит дополнительные ресурсы. Аналогичным образом, чтобы сосредоточить внимание на будущих тенденциях и потребностях клиентов, подразделение LG Life Soft Research (LSR) будет переведено в Life Soft Research Lab, чтобы усилить свое влияние в Центре управления дизайном. А для ускорения процесса цифровой трансформации, связанного с клиентским опытом, LG повысит статус Департамента больших данных ИИ (AI Big Data) до уровня дивизиона, который будет работать под руководством нового Главного управления данных (Chief Data Office).





Все решения о назначениях вступают в силу 1 декабря, решения о повышениях в должности — в первый день нового года.





● О компании LG Electronics, Inc.

LG Electronics — это международная инновационная компания - лидер в области технологий и потребительских товаров, имеющая свои представительства почти во всех странах мира. На производственных объектах компании занято 75 000 сотрудников. В состав LG входит пять компаний, занимающихся производством бытовой техники и систем кондиционирования воздуха, оборудования для домашних развлечений, устройств мобильной связи, решений для транспортных средств и решений для бизнеса. В 2020 году объем продаж компании LG по всему миру составил 56 миллиардов долларов США. Компания LG является ведущим производителем широкого ассортимента продукции от телевизоров, стиральных машин, холодильников, кондиционеров, мобильных устройств, цифровых медиасистем до автомобильных компонентов. Компания LG также известна своими премиальными брендами LG SIGNATURE и технологичным брендом LG ThinQ, которые используют технологию искусственного интеллекта. Дополнительная информация о компании LG: www.LGnewsroom.com.