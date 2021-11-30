LG СОЗДАЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ВЫСТАВКЕ CES 2022 ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

СЕУЛ, 30 ноября 2021 года— Будучи давним участником международной выставки потребительской электроники (CES), LG Electronics планирует разработать новый подход к привлечению аудитории для демонстрации последних технологических инноваций LG на выставке CES 2022.







CES является глобальной стартовой площадкой для десятков новых продуктов LG. На своем традиционном месте – в павильоне площадью более 2000 квадратных метров, расположенном у главного входа в Центральный зал конференц-центра в Лас-Вегасе, – LG предоставит посетителям возможность подключиться к виртуальному пространству LG с помощью виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). В этом помещении, построенном из переработанных и вторично используемых материалов, будет размещен ряд стендов, где гости смогут испытать лучшую жизнь, которая возможна с продуктами LG.

Используя QR-коды, посетители могут самостоятельно перемещаться по экспозиции и посредством AR взаимодействовать с бытовой техникой и электроникой LG, отмеченной наградами CES 2022 Innovation Award. Дополнительно будут представлены иммерсивные цифровые инсталляции с использованием VR, включая видеостены из изогнутых дисплеев LG OLED, которые на протяжении многих лет являются фаворитами выставки CES. Зрители по всему миру смогут получить доступ к материалам и познакомиться со всеми экспозициями LG, представленными в рамках CES в цифровом формате.

Кроме того, компания LG в очередной раз была признана официальным технологическим партнером CES для пресс-залов и зон отдыха для участников, в которых будут установлены отмеченные наградами телевизоры LG OLED.



«Мы с нетерпением ждем, что LG, давний лидер выставки CES в области инноваций, приготовит для посетителей в январе», – сказала Карен Чупка, исполнительный вице-президент CES в Ассоциации потребительских технологий (организатор выставки). «CES 2022 позволит посетителям в Лас-Вегасе испытать технологии LG с помощью AR и VR». Аудитория, присоединившаяся к CES в цифровом формате со всего мира, сможет познакомиться с теми же передовыми технологиями благодаря онлайн презентации LG».