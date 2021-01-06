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НОВЕЙШИЙ ПЫЛЕСОС LG CORDZEROThinQ С ОБНОВЛЕННОЙ СТАНЦИЕЙ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ СДЕЛАЕТ УБОРКУ ПРОЩЕ
Удобная подставка-зарядка возьмет всю грязную работу на себя
СЕУЛ, 6 января 2021 года – На первой полностью виртуальной выставке Consumer Electronics Show (CES®) 2021 LG Electronics представит новинку – беспроводной пылесос LG CordZeroThinQ A9 Kompressor+. Модернизированная модель подходит для уборки всех типов напольных покрытий и оснащена новой станцией для подзарядки, которая автоматически очищает пылесборник и заряжает пылесос после использования. Автоматизированная система очистки позволяет свести контакт с пылью к минимуму.
Во время зарядки, когда CordZeroThinQ A9 Kompressor+ закреплен на подставке, содержимое пылесборника автоматически всасывается в специальный контейнер для пыли. При необходимости, после очистки пылесос можно оставить на станции для полной зарядки.
Новая станция для подзарядки очень компактна и позволяет разместить CordZeroThinQ A9 Kompressor+ вместе с набором из шести аксессуаров и насадок. В комплект входят: универсальная насадка 2 в 1, щелевая насадка и специальная насадка для чистки домашних животных. Все это легко хранить внутри многофункциональной подставки, которая выглядит стильно и аккуратно. Управлять настройками станции можно с помощью сенсорного дисплея и переключателя для запуска режима очистки пылесборника вручную.
Сменные насадки LG CordZeroThinQ A9 Kompressor+ позволяют в считанные секунды превратить пылесос в швабру и обратно. Насадка Power Carpet Nozzle удаляет всю пыль с ковров с помощью системы для более мощного всасывания, а Power Mop безупречно очищает твердые поверхности. Пылесос управляется буквально одним касанием. Два легко заменяемых аккумуляторных блока и съемные моющиеся фильтры делают использование более простым, а функция двойной очистки от LG обеспечивает повышенную гигиеничность и эффективность уборки. Владельцы оригинальной серии CordZeroThinQ A9 также смогут насладиться удобством системы 2 в 1, приобретая обновленную комплектацию Power Mop отдельно.
«CordZeroThinQ A9 Kompressor+ с революционной станцией для подзарядки выводит чистоту и удобство использования на новый уровень. Это впечатляющая система уборки, которая является воплощением миссии LG по защите потребителей и их семей с помощью обеспечения максимальной гигиены в их домах» – сказал Лю Джэ-чхолъ, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution.
CordZeroThinQ A9 Kompressor+ с новой станцией для подзарядки будет впервые представлен 11 января на виртуальном стенде LG на выставке CES 2021.
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