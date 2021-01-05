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Инновационные роботы пылесосы и очистители воздуха LG
Инновации LGElectronics (LG) открывают новые грани комфорта, а также упрощают и дополняют различные функциональные возможности устройств и бытовой техники. Над данной задачей работает множество специалистов, которые с помощью новейших разработок совершают прорывы и открытия в мире технологий и совершенно меняют представление о том, каким должен быть облик и интерьер современного дома и офисного пространства. В сфере инноваций, как и в любой другой, существуют свои тренды, которые заключаются во внедрении интеллектуальных роботизированных систем в дома и рабочие помещения, делая жизнь потребителей более комфортной. По праву можно сказать, что все грезы футуристов из прошлого воплотились сегодня в одной из таких систем.
Инженеры и специалисты LG разработали компактный мотор Smart Inverter Motor, который был внедрен в две новейшие модели роботов-пылесосов – LGR9 и LGHOM-BOTSQUARE. Данное инновационное решение в тандеме с технологией Axial Turbo Cyclone в LGR9 обеспечивают формирование мощных потоков всасываемого воздуха и автоматическое разделение мусора и пыли. LGHOM-BOTSQUARE обладает режимами Турбо и Смарт Турбо, позволяющими максимально эффективно распределять усилия в зависимости от типа напольного покрытия, достигая отличных результатов в уборке. Регуляцию всех процессов обеспечивает 60 сверхтонких спиральных лопастей, которые работают в 2 этапа и обладают повышенной эффективностью в фильтрации. Такой «умный» инверторный мотор гарантирует качественную уборку и более длительный срок службы. При покупке будущих пользователей ждет приятный и важный бонус: LG предоставляет 10-летнюю гарантию на инверторный мотор.
Робот-пылесос LGR9 станет прекрасным решением для больших помещений, а LGHOM-BOTSQUARE, будет отличным помощником для эффективной чистки компактных жилых пространств. Обе модели обладают высокими эксплуатационными характеристиками - фильтры, как и контейнеры для мусора, легко снимаются и легко чистятся, а сами устройства обладают искусственным интеллектом с возможностью запоминания особенностей окружающего пространства. Пылесосы легко подключаются к приложению ThinQ Home и способны определять или исключать зоны уборки в помещении. Такие устройства малогабаритны и не займут много места в доме или в офисе. Тем не менее, несмотря на скромные размеры, именно эти помощники будут ответственными за эффективную уборку и позаботяться о поддержании полов, ковров и других напольных покрытий, требующих особого ухода - в постоянной чистоте. В этом и проявляется практичность инноваций, которые создает LG.
Следующим из наиболее актуальных трендов является создание решений, которые направлены на поддержку правильного микроклимата в жилых и офисных пространствах. В этой сфере LG представляет два очистителя воздуха – LGPuriCare и LGSIGNATURE, инновационность которых заключается в умном индикаторе PM1.0, который определяет уровень загрязнения микроклимата в помещениях и запускает алгоритм по его очистке от пыли, аллергенов и бактерий. LGPuriCare поглощает до 99,9% вредных веществ, фильтрует и направляет поток воздуха длинной 7.5 метров, независимо от места установки. Процесс фильтрации имеет целых шесть уровней, а сама система LGPuriCare абсолютно безопасна для дыхания детей и младенцев.
Очиститель воздуха LGSIGNATURE является целым климатическим комплексом и также обладает достойными техническими характеристиками. Процессы фильтрации происходят при помощи воды - такая инновационная система водной очистки воздуха позволяет качественно поддерживать микроклимат в помещении, а сам бак для воды легко снимается, когда необходимо произвести его чистку. Климатический комплекс LGSIGNATURE, как и LGPuriCare, оснащен технологией ThinQ с функцией дистанционного управления, поэтому все сведения о состоянии воздуха в помещении или на улице можно с легкостью просматривать на смартфоне.
Роботы-пылесосы (LGR9 и LGHOM-BOTSQUARE) и очистители воздуха (LGPuriCare и LGSignature) – это наиболее необходимые в современном мире инновации в сфере бытовой техники и именно те устройства, которые создадут комфортную атмосферу в вашем доме или офисе.
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