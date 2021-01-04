LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДИЗАЙНЕРСКУЮ ТЕХНИКУ НА CES 2021

Разнообразие цветов и материалов на любой вкус,

безупречно сочетается с любым интерьером дома

СЕУЛ,4 января 2021 года– На выставке Consumer Electronics Show (CES®) 2021 дебютирует встраиваемая техника от LG Electronics. Интерактивный интерфейс позволяет проектировать виртуальное жилое пространство с бытовой техникой встраиваемой по своему вкусу. Новые товары стирают грань между современной бытовой техникой и дизайнерской мебелью. В коллекцию от ведущего производителя бытовой техники входят: холодильник InstaView® Door-in-Door®, пара холодильник и морозильная камера, микроволновая печь, посудомоечная машина, очиститель воды, WashTower ™ и Styler.







Возможность этих продуктов легко интегрироваться в любую среду усиливается за счет разнообразия роскошных материалов и современных сдержанных цветов, которые можно смешивать и подбирать на заказ. Набор LG’s Furniture Concept Appliances (встраиваемая в мебель концептуальная техника от LG) предлагает множество комбинаций материалов и цветов на выбор, позволяя заказчику собрать продукт в соответствии со своим личным вкусом и декором любой комнаты в своем доме.







Различные покрытия: нержавеющая сталь, стекло и металл. Отдельно стоит выделить технологичный материал FENIX от итальянской компании Arpa Industriale. Данная разработка отличается превосходной прочностью и современным дизайном. Материал FENIX1 благодаря своему матовому покрытию является приятным на ощупь и на нем не остается отпечатков пальцев.2







Благодаря инновационному подходу в использовании виртуального стенда на выставке CES 2021, LG предоставляет своим посетителям возможность ощутить преимущества коллекции в онлайн режиме. Гости смогут создать интерьер своей мечты и наполнить его концептуальной техникой LG в цветах и отделке по собственному вкусу.







«Встраиваемая в мебель концептуальная техника LG — это многоцелевые товары, которые сочетают в себе лучшие формы и функциональность», – сказал Лю

Джэ-чхолъ, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Мы разработали коллекцию, которая представляет собой стильное сочетание мебели и высокопроизводительных решений для дома, открывая путь к более унифицированному, интегрированному подходу в организации пространства в доме».

Посетите виртуальный стенд LG на выставке CES 2021, которая открывается 11 января, и познакомьтесь со встраиваемой в мебель концептуальной техникой в виртуальном жилом пространстве.





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1 www.arpaindustriale.com/en/products

2 Наличие продукта и цвета зависит от региона.