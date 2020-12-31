Самый долгожданный Дед Мороз приходит с подарками от LG

Побалуйте родных и близких в этот Новый год

Новогодняя суета всё ближе и ближе с каждым часом. Деду Морозу уже пора поспешить с доставкой подарков. Посмотрите, что может приятно удивить и порадовать.





Беспроводные наушники LGToneFree порадуют чистым и объемным звуком, а стильный дизайн и кейс для зарядки станут предметом гордости для любого владельца. Такой подарок откроет по-настоящему новый мир звука. Кроме стандартного режима воспроизведения, вы можете выбрать четыре вида готовых настроек эквалайзера, улучшенных с помощью пространственной обработки наушников – передовой технологии Meridian: 1) Режим Immersive - создает ощущение расширенного пространства, лучше всего подходит для игр и фильмов; 2) Режим Natural обеспечит сбалансированное звучание для всех типов музыки; 3) Режим Bass Boost -обеспечит дополнительный басс и станет вашим любимчиком во время прослушивания поп- и рок- музыки; 4) Режим Treble Boost порадует вас более четким вокалом и лучше всего подойдет для прослушивания джазовых альбомов и классической музыки. Еще одним достоинством наушников LGToneFree является возможность быстрой зарядки - всего 5 минут подарят вам 1 час проигрывания музыки.





И как же обойтись без подарков, которые станут незаменимыми помощниками во время подготовки праздничного стола? Вы приятно удивите близких превосходно прожаренной корочкой праздничной курицы или индейки и всё благодаря микроволновой печи LGNeoChefTM с кварцевым грилем, который в разы сокращает время приготовления пищи. Такая комбинация позволяет получать изысканные блюда, сочные внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи, а устойчивый поворот столика в LGNeoChefTM c шестиугольной опорой предотвращает проливание жидкости из посуды, не доставляя вам лишних хлопот. Смарт Инверторный магнетрон более точно и плавно регулирует подаваемую мощность, которая выше, чем в обычных микроволновых печах: вместо 800 Вт максимально подаваемая мощность 1000 Вт. В микроволновой печи также присутствуют различные режимы приготовления - запекание, обжаривание и приготовление йогурта.





После приятного ужина празднование Нового года всегда перерастает в веселые танцы. В этом деле вам пригодятся аудиосистемы LG – саундбар SN4 и умная музыкальная колонка LGXBOOMAIThinQ. Создайте настоящий танцпол прямо у себя дома! Саундбар LGSN4 воспроизводит чистый звук, без искажений, а особую роль в такой исключительной чистоте звучания играет карбоновая диафрагма - при воспроизведении музыки, фильмов и даже новостей используются разные аудио профили. Функция адаптивного управления определяет тип воспроизводимого звука и автоматически настраивает звуковой режим для создания отличного звучания. Вы можете транслировать музыку по каналу Bluetooth прямо со смартфона.







Такой же уникальной возможностью обладает и аудиосистема с искусственным интеллектом LGXBOOMAIThinQ, которая поддерживает два основных режима - Clear Vocal и Enhanced Bass и дарит великолепное звучание, а оно гарантировано поднимет настроение и задаст ритм Вашей новогодней вечеринки. Режим Clear Vocal позволит наслаждаться голосом исполнителя без искажений даже на максимальных настройках, Enhanced придаст усиление ударам барабанов и глубоким тонам бас-гитар.

Дарите и получайте подарки, и пусть Дед Мороз подарит вам прекрасное настроение с которым вы и ваши близкие встретите Новый год!