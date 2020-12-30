Плита LG INSTAVIEW® с печью Air Sous Vide - новое устройство, которое по достоинству оценят гурманы

Новый режим готовки в кухонной технике LG премиум - класса

сделает процесс приготовления изысканных и восхитительных блюд дома

еще проще и удобней, чем когда-либо.

Сеул, 30 декабря, 2020 года - Новая плита InstaView® с технологией Air Sous Vide от LG Electronics (LG), которая будет представлена на выставке CES® 2021 - полностью изменит понимание процесса готовки, существующее в современном мире. Комплексное решение для приготовления блюд включает в себя режим жарки от LG, дверцу духового шкафа InstaView и ряд интеллектуальных функций для комфортного и безопасного кулинарного пространства в вашем доме.





Благодаря инновационному режиму Air Sous Vide - такая плита со стильным дизайном будет готовить блюда, которые будут восхитительными на вкус и аппетитными внешне, как будто они были приготовлены профессионалом. С помощью точного контроля низкой температуры и воздушных потоков, продукты, запечатанные в вакуум, сохраняют максимальный вкус и аромат, обеспечивая готовым блюдам превосходный уровень сочности. LG Air Sous Vide может стабильно поддерживать любую температуру от 100 до 205 градусов по Фаренгейту (от 38 до 96 градусов по Цельсию) до 48 часов без использования воды, что приводит к тому, что хранящиеся блюда будут занимать еще меньше места во время приготовления.





Благодаря технологии LG InstaView, двойное нажатие на поверхность стеклянной дверцы духовки автоматически включает внутреннее освещение, позволяя визуально следить за ходом процесса готовки. С помощью технологии EasyClean® пользователи смогут очистить духовой шкаф и варочную панель * без особых усилий и чистящих средств всего за 10 минут, используя только чистую воду. В устройстве также присутствует технология LG ProBake® Convection для быстрого и тщательного приготовления блюда без предварительного нагрева, а Air Fry поможет в приготовлении ароматных жареных лакомств с использованием значительно меньшего количества масла, чем во время приготовления во фритюре.





Для еще большего удобства, плиту LG можно проверять и контролировать в режиме реального времени с помощью приложения ThinQ ™, подключенного к Google Assistant и умным динамикам Amazon Alexa, а партнеры LG SideChef, Innit, Drop и Tovala подарят вам настоящее кулинарное вдохновение с помощью сотен простых рецептов в своих приложениях. После того как пользователь выберет рецепт, инструкции по приготовлению отправятся в духовку, которая затем установит соответствующий режим приготовления и выберет нужную температуру. С умными режимами Drop и Thermomix, приготовление пиццы в домашних условиях станет очень простой задачей благодаря использованию ThinQ, который управляет настройками миксера и предварительным нагревом плиты LG InstaView, поэтому, как только тесто будет замешано, а начинка покрыта топпингом - печь также будет готова к работе. А разогреть замороженные блюда таких брендов, как Nestlé и Kraft Heinz, теперь станет так же просто, как отсканировать штрих - код с помощью функции Scan to Cook.





В качестве дополнительных преимуществ, новая плита поддерживает Proactive Customer Care – функцию умного сервисного помощника от LG. С помощью смартфона и приложения ThinQ, пользователи смогут поддерживать оптимальную производительность и эффективность всех совместимых устройств LG в доме в течении долго времени.

«Плита LG InstaView 2021 года объединяет все самые инновационные технологии для приготовления блюд, которые мы будем рады представить на выставке CES в следующем месяце, - сообщил Лю Чже-чхоль, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы уверены в том, что пользователи по достоинству оценят простоту и удобство использования Air Sous Vide, по сравнению с более традиционными устройствами, но настоящий результат вы сможете оценить, когда поймете насколько вкуснее стали ваши блюда».

Плита LG InstaView 2021 с системой Air Sous Vide будет представлена на виртуальном выставочном стенде LG на выставке CES 2021, начиная с 11 января.

* EasyClean для варочной панели доступен только в газовых моделях.