LG представит первый телевизор QNED MINI LED  на виртуальной выставке CES 2021

С более чем 30 000 - ми крошечных светодиодов, поразительной яркостью и

высочайшей контрастностью, новинка LGустанавливает новую планку

в сфере разработок жидкокристаллических телевизоров

Сеул, 29 декабря, 2020 года— LG Electronics (LG) представит первый в истории компании светодиодный мини - телевизор QNED на виртуальной выставке CES® 2021, прогрессивное устройство в линейке премиальных телевизоров LG 2021 года. Новейшие телевизоры LG представляют собой гигантский скачок вперед в том, что касается качества изображения на ЖК - телевизорах. Благодаря квантовым точкам и технологии NanoCell с мини - светодиодами в качестве источника света - яркость и контрастность стали значительно лучше по сравнению с обычными ЖК - телевизорами. Линейка 2021 года включает в себя 10 новых моделей 4K и 8K, а также предлагает широкий диапазон экранов с размерами до 86 дюймов.





Дополнительно к OLED, который возглавляет линейку телевизоров LG с самоподсвечивающимися пикселями и автоматической регулировкой яркости, появление QNED Mini LED от LG станет особенно привлекательным вариантом для потребителей. Благодаря новой структуре панелей с усовершенствованной светодиодной подсветкой LG Mini, эти телевизоры обеспечивают невероятные и захватывающие впечатления от просмотра. QNED Mini LED также стали первыми устройствами, которые объединили в себе квантовые точки и технологию NanoCell, благодаря чему они воспроизводят потрясающе точные цвета, а усовершенствованная светодиодная подсветка обеспечивает лучший контраст и более глубокие оттенки черного для яркого и реалистичного изображения. Благодаря частоте обновления до 120 Гц эти телевизоры также передают движения на экране более плавно и естественно.

Инновационная светодиодная подсветка LG Mini состоит из почти 30 000 крошечных светодиодов, которые обеспечивают невероятную яркость и коэффициент контрастности 1,000,000 : 1 в сочетании с почти 2 500 зонами затемнения и инновационной технологией локального затемнения* - это обеспечивает превосходное качество изображения HDR с высочайшей контрастностью и глубоким черным цветом, а также богатой палитрой цветов и точностью цветопередачи. После таких потрясающих и реалистичных изображений, которые, кажется, выходят за пределы экрана и возникают в пространстве пользователя, нетрудно понять, почему LG QNED Mini LED является одним из лучшим жидкокристаллическим телевизоров.

«Новая серия QNED - это домашние развлечения премиального уровня, которые сделают телевизионное пространство в доме более комфортным и предоставят потребителям еще больше функций для просмотра контента», - сообщил Нам Хо - джун, старший вице-президент по исследованиям и разработкам LG Home Entertainment. «Эти телевизоры обладают возможностями, которые выделяют их среди других ЖК - телевизоров и подтверждают нашу готовность к развитию инноваций и повышению существующих стандартов».

Новейший 86-дюймовый телевизор LG с разрешением 8K QNED будет представлен на виртуальном выставочном стенде LG на выставке CES 2021, которая начнется 11 января.

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* Для 86-дюймового 8K QNED.