Новые холодильники LG INSTAVIEW продемонстрируют современные инновации в области гигиены на выставке CES 2021

С InstaViewDoor-in-Door и UVnano, холодильники обеспечивают еще более

высокий уровень гигиены, обладают безупречным стилем

и технологиями для сохранения свежести продуктов

Сеул, 28 декабря, 2020 года — В следующем месяце LG Electronics (LG) представит холодильники InstaView® Door-in-Door на первой виртуальной выставке CES. Новые модели обладают улучшенными функциями и инновационным дизайном для еще большего удобства в использовании - гладкая поверхность холодильника с увеличенной стеклянной панелью для системы InstaView Door-in-Door, технология UVnano™, которая используется во встроенном диспенсере и повышает уровень чистоты воды, а также функция распознавания голоса InstaView - совершенно новый уровень удобства использования громкой связи в вашем кухонном пространстве.





Получивший признание потребителей во всем мире, холодильник LG InstaView Door-in-Door был еще более усовершенствован для презентации в 2021 году. LG InstaView позволит проверить наличие всех продуктов в холодильнике благодаря передней панели из зеркального стекла, которая становится прозрачной при двойном постукивании, а функция Door-in-Door уменьшит внутреннюю потерю холодного воздуха и предоставит удобное пространство для хранения часто используемых продуктов. Новый дизайн затемненной и тонированной стеклянной панели в холодильнике 2021 года еще более подчеркнет элегантный и эстетичный внешний вид холодильника из нержавеющей стали InstaView Door-in-Door. Прозрачная панель InstaView увеличилась на 23 % по сравнению с предыдущими моделями, поэтому теперь увидеть продукты, которые находятся внутри - стало еще проще.





Новые холодильники LG InstaView теперь обладают технологией LG UVnano, которая трансформирует силу света для того, чтобы эффективно поддерживать в чистоте и защищать от бактерий кран для воды. UVnano, впервые продемонстрированная в 2017 году на самых премиальных диспенсерах LG для воды, активизируется один раз в час для того, чтобы устранить до 99,99% бактерий на кране для воды в холодильнике. Для большей уверенности, пользователи также могут активировать функцию UVnano одним простым нажатием кнопки.





Холодильник LG InstaView с функцией распознавания голоса был удостоен награды «Лучшая инновация» на CES 2021 Innovation Awards, поскольку он делает время, проведенное на кухне, более продуктивным и комфортным. Пользователям больше не придется тратить силы в попытках открыть дверцу холодильника руками, которые заняты продуктами – теперь достаточно просто использовать голосовую команду «Открыть дверцу». Технология голосовых команд LG также позволяет запросить у холодильника краткую новостную сводку или проверить состояние диспенсеров для льда и воды, а благодаря использованию сервиса Amazon Dash, пользователи могут автоматически заказывать часто расходуемые материалы, такие как сменные картриджи к фильтрам для очистки воды, путем связывания между собой учетной записи на Amazon и приложения LG ThinQ.





Все новые устройства в линейке InstaView оснащены проверенными системами LG, которые отвечают за сохранение свежести ваших продуктов - LINEARCooling ™ и DoorCooling+™. LINEAR сводит к минимуму колебания температуры, которые являются основной причиной порчи овощей и фруктов. В это же время DoorCooling + равномерно охлаждает все отделения в холодильнике, распределяя мощный поток воздуха из стратегически расположенного вентиляционного отверстия.





Система LG Craft Ice ™, представленная в прошлом году в холодильниках InstaView с французской дверью, теперь появится и в холодильниках Side-by-Side InstaView в 2021 году. Пяти сантиметровые, медленно тающие ледяные шарики, создаваемые системой LG Craft Ice, не только придадут вашим напиткам великолепный вид, а и позволят им дольше оставаться прохладными.





«Рост популярности бытовой техники LG в этот непростой год стал для нас полной неожиданностью, - сообщил Лю Чже - чхоль, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы обратили внимание на заинтересованность потребителей для того, чтобы расширить границы для инновационных разработок в сфере бытовой техники и в 2021 году предложить больше интересных устройств».

Линейка холодильников LG InstaView 2021 года будет представлена ​​на виртуальном выставочном стенде LG уже с 11 января на выставке CES 2021.

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1 Оценка проведена TÜVRheinland в 2020 году с использованием специального метода тестирования LG, измеряющего уровень наличия бактерий Escherichiacoli, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия ультрафиолетовых ламп в течение 10 минут каждый час после 24 часов обычного использования в домашних условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования и особенностей окружающей среды. Устройство не является лечебным и не гарантирует, что отфильтрованная вода не будет содержать загрязняющих веществ, таких как микробиологические частицы.

2 Функция голосового помощника требует подключения приложения LG ThinQ через Wi-Fi. Результаты работы голосового помощника могут отличаться в зависимости от громкости голоса пользователя, интонации, а также окружающего шума.

3 На основании результатов испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего колебания средней температуры в отделении для свежих продуктов между устройствами LG: BottomFreezerGBB72NSDFN (± 0,5 ° C), FrenchDoorGF-L570PL (± 0,5 ° C°), Side-by-SideJ811NS35 (± 0,5 ° C), TopFreezerB607S (± 0,5 ° C) и TopFreezerB606S (± 1,0 ° C) без загрузки продуктами и при средних температурных значениях. Результаты могут отличаться в зависимости от фактического использования.

4 Основано на результатах испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG, который сравнивает время, необходимое для снижения температуры воды в верхнем отсеке между моделями DoorCooling + и Non-DoorCooling +, учитывая паузы при открытии двери.