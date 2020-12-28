We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Новые холодильники LG INSTAVIEW продемонстрируют современные инновации в области гигиены на выставке CES 2021
Сеул, 28 декабря, 2020 года — В следующем месяце LG Electronics (LG) представит холодильники InstaView® Door-in-Door на первой виртуальной выставке CES. Новые модели обладают улучшенными функциями и инновационным дизайном для еще большего удобства в использовании - гладкая поверхность холодильника с увеличенной стеклянной панелью для системы InstaView Door-in-Door, технология UVnano™, которая используется во встроенном диспенсере и повышает уровень чистоты воды, а также функция распознавания голоса InstaView - совершенно новый уровень удобства использования громкой связи в вашем кухонном пространстве.
Получивший признание потребителей во всем мире, холодильник LG InstaView Door-in-Door был еще более усовершенствован для презентации в 2021 году. LG InstaView позволит проверить наличие всех продуктов в холодильнике благодаря передней панели из зеркального стекла, которая становится прозрачной при двойном постукивании, а функция Door-in-Door уменьшит внутреннюю потерю холодного воздуха и предоставит удобное пространство для хранения часто используемых продуктов. Новый дизайн затемненной и тонированной стеклянной панели в холодильнике 2021 года еще более подчеркнет элегантный и эстетичный внешний вид холодильника из нержавеющей стали InstaView Door-in-Door. Прозрачная панель InstaView увеличилась на 23 % по сравнению с предыдущими моделями, поэтому теперь увидеть продукты, которые находятся внутри - стало еще проще.
Новые холодильники LG InstaView теперь обладают технологией LG UVnano, которая трансформирует силу света для того, чтобы эффективно поддерживать в чистоте и защищать от бактерий кран для воды. UVnano, впервые продемонстрированная в 2017 году на самых премиальных диспенсерах LG для воды, активизируется один раз в час для того, чтобы устранить до 99,99% бактерий на кране для воды в холодильнике. Для большей уверенности, пользователи также могут активировать функцию UVnano одним простым нажатием кнопки.
Холодильник LG InstaView с функцией распознавания голоса был удостоен награды «Лучшая инновация» на CES 2021 Innovation Awards, поскольку он делает время, проведенное на кухне, более продуктивным и комфортным. Пользователям больше не придется тратить силы в попытках открыть дверцу холодильника руками, которые заняты продуктами – теперь достаточно просто использовать голосовую команду «Открыть дверцу». Технология голосовых команд LG также позволяет запросить у холодильника краткую новостную сводку или проверить состояние диспенсеров для льда и воды, а благодаря использованию сервиса Amazon Dash, пользователи могут автоматически заказывать часто расходуемые материалы, такие как сменные картриджи к фильтрам для очистки воды, путем связывания между собой учетной записи на Amazon и приложения LG ThinQ.
Все новые устройства в линейке InstaView оснащены проверенными системами LG, которые отвечают за сохранение свежести ваших продуктов - LINEARCooling ™ и DoorCooling+™. LINEAR сводит к минимуму колебания температуры, которые являются основной причиной порчи овощей и фруктов. В это же время DoorCooling + равномерно охлаждает все отделения в холодильнике, распределяя мощный поток воздуха из стратегически расположенного вентиляционного отверстия.
Система LG Craft Ice ™, представленная в прошлом году в холодильниках InstaView с французской дверью, теперь появится и в холодильниках Side-by-Side InstaView в 2021 году. Пяти сантиметровые, медленно тающие ледяные шарики, создаваемые системой LG Craft Ice, не только придадут вашим напиткам великолепный вид, а и позволят им дольше оставаться прохладными.
«Рост популярности бытовой техники LG в этот непростой год стал для нас полной неожиданностью, - сообщил Лю Чже - чхоль, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы обратили внимание на заинтересованность потребителей для того, чтобы расширить границы для инновационных разработок в сфере бытовой техники и в 2021 году предложить больше интересных устройств».
Линейка холодильников LG InstaView 2021 года будет представлена на виртуальном выставочном стенде LG уже с 11 января на выставке CES 2021.
# # #
1 Оценка проведена TÜVRheinland в 2020 году с использованием специального метода тестирования LG, измеряющего уровень наличия бактерий Escherichiacoli, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия ультрафиолетовых ламп в течение 10 минут каждый час после 24 часов обычного использования в домашних условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования и особенностей окружающей среды. Устройство не является лечебным и не гарантирует, что отфильтрованная вода не будет содержать загрязняющих веществ, таких как микробиологические частицы.
2 Функция голосового помощника требует подключения приложения LG ThinQ через Wi-Fi. Результаты работы голосового помощника могут отличаться в зависимости от громкости голоса пользователя, интонации, а также окружающего шума.
3 На основании результатов испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего колебания средней температуры в отделении для свежих продуктов между устройствами LG: BottomFreezerGBB72NSDFN (± 0,5 ° C), FrenchDoorGF-L570PL (± 0,5 ° C°), Side-by-SideJ811NS35 (± 0,5 ° C), TopFreezerB607S (± 0,5 ° C) и TopFreezerB606S (± 1,0 ° C) без загрузки продуктами и при средних температурных значениях. Результаты могут отличаться в зависимости от фактического использования.
4 Основано на результатах испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG, который сравнивает время, необходимое для снижения температуры воды в верхнем отсеке между моделями DoorCooling + и Non-DoorCooling +, учитывая паузы при открытии двери.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-instaview-with-uvnano-release.html isCopied
paste