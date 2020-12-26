Миссия выполнима: как сохранить оливье и любимые праздничные блюда свежими как можно дольше

Успеть всё к Новому году с LG

Подготовка к празднованию нового года – это заботы, заботы и еще раз заботы. Необходимо успеть с покупками и подарками, придумать меню для праздничного стола, чтобы побаловать своих близких, не забыть про оливье и другие праздничные блюда, ведь без специальных заготовок тут не обойтись, а продуманный подход серьезно экономит время в суматохе предновогодней суеты. Всем ведь знакома ситуация, когда места в холодильнике недостаточно. Что же делать в таком случае? Выход есть - пора задуматься о новой, приятной и полезной покупке.





Посмотрите на новинки, которые спасут даже самые экзотические блюда предстоящего праздника – это модели холодильников LGInstaViewDoor-in-Door™ и LGDoorCooling+™, они порадуют каждую хозяйку полезной функцией FreshBalancer для равномерного перераспределения влаги, полученной в результате испарения - именно это поможет сохранить продукты и заготовки свежими как можно дольше. Все Ваши покупки и блюда дольше будут свежими, ведь LG позаботилась обо всём с помощью инновационных технологий.

В этих моделях есть возможность управления через приложение умного дома ThinQ™. Вы можете проверить и установить температуру как в основном отсеке, так и в морозильной камере, с легкостью управлять дополнительными функциями, такими как: Быстрое охлаждение/Заморозка, режим отпуска, включение выключение фильтра.







Еще одна удобная функция: достаточно постучать по передней панели холодильника LGInstaViewDoor-in-Door ™ два раза, и стекло на дополнительной секции станет прозрачным, для того, чтобы проверить наличие продуктов не открывая дверцу. Посмотрите, как известный блогер Зак Кинг рассказывает о данной функции более детально.

Холодильник LGInstaViewDoor-in-Door™ также обладает умной организацией внутреннего пространства - винный отдел, полка для хранения мелких продуктов и специальный отдел для фруктов и овощей отделены друг от друга и расположены наиболее удобным для использования образом. Что касается нейтрализации неприятных запахов и вредных бактерий – не беспокойтесь, в холодильник внедрена технология интеллектуального воздушного фильтра Hygiene FRESH+, которая способствует хранению продуктов в чистом и гигиеничном микроклимате.





Элегантный и практичный минимализм, а также премиальный компактный дизайн являются неоспоримыми достоинствами нового холодильника LGDoorCooling+™, а благодаря его функции FreshConverter, вы можете быть уверенны в оптимальных условиях для хранения продуктов, требующих четкого соблюдения определенных температурных режимов, таких как мясо, рыба и овощи. Дополнительная система многопоточного охлаждения Multi Air Flow равномерно распределит холодный воздух для того, чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше даже на верхних полках холодильника.

Бесшумная работа – еще одно преимущество LGDoorCooling+™. Уровень шума в новых моделях - 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих, а всё благодаря компрессору Smart Inverter, который отличается особой экономичностью в энергопотреблении – такая тихая и надежная работа будет способствовать сохранению тишины и спокойствия в вашем доме. Больше интересных фактов и о дополнительных достоинствах холодильника смотрите в видео ролике: