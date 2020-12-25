LG и MAGNA заключили соглашение о сотрудничестве для создания электрических силовых агрегатов

Два основных производителя в сфере электрических силовых установок объединились для ускоренного развития и производства разработок

в области электрификации

Сеул, Корея и AURORA, Онтарио, Канада – LG Electronics и Magna International Inc. объявили о создании совместного предприятия по производству электродвигателей, инверторов и бортовых зарядных устройств, а также, для некоторых автопроизводителей - систем электронного привода для поддержки растущего глобального спроса на электрические транспортные средства. Новое предприятие, предварительно получившее название LG Magna e-Powertrain, объединило в себе опыт Magna в области автомобилестроения и создания систем управления для электроприводов, с опытом LG в разработке компонентов для электромоторов и инверторов, что ускорит рост обоих партнеров в сфере электрических силовых агрегатов.





Такое сотрудничество позволит двум компаниям расширить предлагаемый пользователям ассортимент электрических силовых агрегатов благодаря использованию уже существующих технологий, потенциала инженерных подразделений и глобальному охвату. Ожидается, что рынок электромоторов, инверторов и электроприводных систем значительно вырастет в период до 2030 года и новое предприятие будет ориентировано как раз на такой быстрорастущий спрос, поэтому оно заранее будет располагать определенным набором устройств наивысшего класса.





LG располагает огромным опытом в сфере разработок компонентов для электромобилей, в первую очередь для Chevrolet Bolt EV и Jaguar I-PACE. LG поможет Magna ускорить процесс производства компонентов для электрификации, а программное обеспечение и системная интеграция - это те знания, которые Magna привнесет в новое предприятие со своей стороны. Такое сотрудничество позволит пользователям не только выбирать отдельные компоненты из каталога, а и интегрировать всю электрифицированную систему.

«Это партнерство полностью соответствует нашей стратегии - находиться во главе развития электрификации и поддерживать автопроизводителей с помощью портфолио, которое будет включать в себя устройства мирового класса», - сообщил президент и новый генеральный директор Magna - Свами Котагири. «Объединив наши усилия, мы рассчитываем повысить эффективность инвестиций и достичь максимальной скорости для поступления устройств в продажу, при этом продолжая с выгодой использовать рост спроса на электрические силовые установки».





«Производство должно осуществляться в турбо – режиме для того, чтобы сохранить лидирующие позиции в области электрификации, так как благодаря этой сделке LG вступает в новую бизнес - фазу в сфере разработок автомобильных компонентов, что означает огромные потенциальные возможности для роста», - сообщил д-р Ким Джин-ён, президент LG Electronics Vehicle component Solutions. «Мы считаем, что сочетание собственного мастерства LG, опыта и богатой истории Magna – будет способствовать развитию силовых агрегатов для электромобилей гораздо быстрее, чем если бы мы действовали в одиночку».

В новом предприятии будут работать более чем 1000 сотрудников, работающих в офисах LG в США, Южной Корее и Китае.

Ожидается, что транзакция будет закрыта в июле 2021 года при соблюдении ряда условий, включая одобрение акционеров LG и наличие всех необходимых разрешений от регулирующих органов.