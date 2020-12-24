Бесконтактный маркетинг: важность опыта и подлинности

Современная ситуация в мире стала причиной того, почему предприятия стали искать новые и более изобретательные способы общения с клиентами. Маркетинг находится в состоянии поддерживать настоящую связь с реальными людьми в то время, когда приоритеты больше не сосредоточены только на потреблении и расходах. По мере того, как в странах строго соблюдается социальное дистанцирование, а все компании предпочитают удаленную работу и виртуальные встречи вместо личного общения, границы между домом и офисом в некотором роде стираются. Вместо «дома, который находится вдали от дома» в наши дни более точным будет сказать «работа, которая находится вдали от работы». Недавнее исследование показало, что более 40 процентов* опрошенных были более чем счастливы работать из дома постоянно – это хороший пример меняющегося отношения общества к личному общению.





Одно из изменений, которые LG начала внедрять – это прогрессивная концепция бесконтактного маркетинга - термин, придуманный в Южной Корее для обозначения взаимодействия между людьми без личного присутствия. Бесконтактный маркетинг не следует путать с интернет-маркетингом, потому что это не просто ведение бизнеса в глобальной сети. Бесконтактный маркетинг – это скорее связь с потребителями на том же уровне, что и в реальной жизни, но более безопасным, удобным и актуальным для современного мира способом.

Например, представители индустрии, которые не могли физически присутствовать на выставке IFA в Берлине в этом году, получили доступ не только к онлайн-сайту с описанием продуктов. В дополнение к этому LGElectronics (LG) создала гибридный комплекс, который объединил в себе настоящий жилой дом, созданный как умный выставочный зал в пригороде Сеула, и виртуальную выставку. Превосходная демонстрация того, как интеллектуальные устройства LG работают вместе, обеспечивая наиболее комфортную жизнь для своих потребителей.







Знаменитости и партнеры также были приглашены совершить виртуальную экскурсию по LG ThinQ Home, в то время как потребители, журналисты и представители индустрии смогли на собственном опыте ознакомиться с последними инновациями LG на экранах своих телевизоров, компьютеров и смартфонов, не покидая своих домов. У гостей выставки также была возможность протестировать LG ThinQ Home наиболее реалистичным образом с помощью интерактивного видео, которое они могли персонализировать.

В качестве другого примера бесконтактного маркетинга, LG пригласила известного винного эксперта и глобального представителя бренда - Джеймса Саклинга для проведения виртуальной дегустации вин, на которой Джеймс отметил старт продаж нового винного шкафа LG SIGNATURE, поделился главными советами по дегустации и рассказал о некоторых из своих любимых сортов вин. Для того, чтобы во время трансляции добавить гостям ощущение еще большего реализма, LG предоставила участникам винные наборы для того, чтобы они также смогли насладиться тем же бокалом вина, что и г-н Саклинг. Такой маркетинговый ход определенно получил одобрение зрителей, давая возможность и участникам, и зрителям по обе стороны экрана получить одинаковые впечатления.





«Первоначальный опыт LG с бесконтактным маркетингом подарил абсолютно новые знания, наиболее важными из которых были о том, что глобальные маркетологи должны не просто разговаривать с потребителями через экран, а и предоставлять им возможность получить наиболее реалистичный опыт в пользовании. Ведь только тогда, когда мероприятия и общественные собрания стали невозможными, все мы поняли, как часто мы не ценили и воспринимали социальное общение как должное».

«Мы поняли, что компании и организации должны дифференцировать свои стратегии, предоставляя потребителям наиболее реалистичный опыт с помощью новых технологий и творческого мышления, а также изобретать новые способы взаимодействия с потребителями. Потому, что как только такая чрезвычайно важная эмоциональная связь будет потеряна, эра бесконтактной связи останется с нами и после окончания пандемии».

Ким Джин-хон, руководитель глобального маркетингового центра LG.

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* Источник: GWI Coronavirus Research, июль 2020 г. Страны: Австралия, Бельгия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Новая Зеландия, Филиппины, Польша, Румыния, Сингапур, Южная Африка, Испания, Великобритания, США.