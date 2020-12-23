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Праздничная реклама премиум-класса на коммерческих дисплеях LG

О бренде 12/23/2020
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Дисплеи для бизнеса и рекламы

 

Непременные атрибуты Нового года – игра ярких красок на больших коммерческих дисплеях, забавные украшения и разноцветные гирлянды на городских улицах, которые создают и дарят всем настоящее ощущение праздника. В это прекрасное время компании стараются создать вокруг своего бренда новогоднее настроение. LGElectronics (LG) представляет два коммерческих дисплея моделей LG 55SVH7F-A и LG 55VH7E-H, которые помогут привлечь внимание со стороны потенциальных клиентов и покупателей, тем самым помогут в повышении продаж для бизнеса.

 

Помимо уличного пространства, дисплеи LG устанавливаются в метро, аэропортах и торговых центрах. Широкоугольные экраны отлично подходят для демонстрации динамичного видеоконтента в помещении. Например, вы можете выбрать ультратонкие дисплеи LG 55SVH7F-A для построения целых видеостен, которые станут прекрасным решением для рекламы. Один дисплей этой серии может работать 24 часа / 7 дней в неделю, потребляет мало электроэнергии, обеспечивает высокое качество изображения (динамический коэффициент сжатия (500,000:1) и заранее располагает решением по автоматической калибровке LG Smart Calibration, которое позволяет экономить время и усилия в процессе установки без необходимости покупки специального оборудования или вызова мастера, а тончайшие рамки в 0,44 мм создают эффект бесшовного перехода от панели к панели, за счет стыка не толще 1мм (0,88 мм).

 

Так же для демонстрации бизнес-идей и контента прекрасно подойдет коммерческий дисплей LG 55VH7E-H. Рамка в этой модели в 0,9 мм, которая помогает потребителям создавать эффектную и современную видеостену, с толщиной стыка между панелями всего в 1,8 мм. Также эта серия проста в установке, обслуживании и управлении. Отражения и блики на экране во время просмотра при ярком освещении могут снижать заинтересованность потенциальных потребителей вашего коммерческого сообщения из-за невозможности комфортно увидеть рекламируемую информацию. Дисплей 55VH7E-H решил эту проблему, увеличив значение затемнения до 44 ％, что повышает видимость контента и читаемость текста, и обеспечит неизменно высокое качество демонстрации видео.

 

Дисплеи LG – это высокотехнологичные решения для бизнеса и различных идей. С помощью встроенного софта SuperSign, вы сможете легко использовать шаблоны и настраивать видеостену через простой и интуитивно понятный интерфейс. Редактируйте и распространяйте контент, измеряйте и регулируйте цвет и яркость на экране дисплея, больше не нужно тратить много времени на настройку. Позаботьтесь о том, чтобы ваши презентации, анимации, видеоролики и многие другие виды креативного контента демонстрировались наиболее эффективным образом и в ультимативном премиум-качестве.

 

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* Доступность продукта в той или иной стране необходимо уточнять дополнительно.

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