We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Телевизоры LG с функцией Smart TV получили поддержку Facebook Watch TV
LG Electronics (LG) запускает поддержку приложения Facebook Watch TV на всех телевизорах webOS с функцией Smart TV, которые были произведены с 2014 по 2020 год во всех странах, где в настоящее время доступен Facebook Watch. С появлением приложения - владельцы телевизоров LG смогут легко находить и просматривать понравившиеся видео, которые будут им предложены для просмотра на большом экране исходя из анализа их интересов и взаимодействий в Facebook. Приложение Facebook Watch TV также доступно для загрузки в онлайн - магазине LG Content Store.
Facebook Watch, запущенный по всему миру в 2018 году, привлекает более 1,25 миллиарда зрителей в месяц. Приложение Facebook Watch TV позволяет пользователям телевизоров LG с функцией Smart TV просматривать видео из Facebook с учетом их интересов и интернет запросов. Пользователям будут доступны видео, аналогичные по тематике тем страницам, на которые они уже подписаны, а также рекомендации, основанные на реакциях и комментариях их друзей в Facebook. Тренды, любимые авторы, актуальные новости, спортивные события, прямые трансляции, оригинальные шоу и многое другое – вы всегда сможете с легкостью найти что-нибудь интересное для просмотра.
Пользователи смогут наслаждаться совершенно новым контентом на телевизорах LG, в том числе:
- - выпусками Facebook Originals, такими, как шоу Red Table Talk, которое рассказывает о самых актуальные социальных проблемах современного мира в режиме реального времени с Джадой Пинкетт Смит; недавно запущенным Red Table Talk: The Estefans - с Глорией Эстефан, которая вдохнула новую жизнь в культовое телевизионное шоу; телепрограммой, удостоенной премии «Эмми» - «Returning the favor» с Майком Роу, которая повествует о настоящих героях, встречающихся в повседневной жизни; и "STEVE on Watch" – ток-шоу Стива Харви о самых актуальных новостях из жизни знаменитостей.
-
- - прямыми трансляциями игр или ранее записанными видео от создателей популярных игр на Facebook, а также онлайн трансляциями турниров.
- - видеоклипами известных современных исполнителей - от начинающих групп до виртуозов классической музыки, а также множеством других музыкальных жанров. Смотрите и пересматривайте видео, которые вы сохранили, поделились или загрузили на Facebook.
- Предыдущая
Горячая зима. LG XBOOM Go растопит лед. 21/12/2020
- Далее
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-smart-tvs-add-support-for-facebook-watch-tv-app.html isCopied
paste