Телевизоры LG с функцией Smart TV получили поддержку Facebook Watch TV

LG Electronics (LG) запускает поддержку приложения Facebook Watch TV на всех телевизорах webOS с функцией Smart TV, которые были произведены с 2014 по 2020 год во всех странах, где в настоящее время доступен Facebook Watch. С появлением приложения - владельцы телевизоров LG смогут легко находить и просматривать понравившиеся видео, которые будут им предложены для просмотра на большом экране исходя из анализа их интересов и взаимодействий в Facebook. Приложение Facebook Watch TV также доступно для загрузки в онлайн - магазине LG Content Store.





Facebook Watch, запущенный по всему миру в 2018 году, привлекает более 1,25 миллиарда зрителей в месяц. Приложение Facebook Watch TV позволяет пользователям телевизоров LG с функцией Smart TV просматривать видео из Facebook с учетом их интересов и интернет запросов. Пользователям будут доступны видео, аналогичные по тематике тем страницам, на которые они уже подписаны, а также рекомендации, основанные на реакциях и комментариях их друзей в Facebook. Тренды, любимые авторы, актуальные новости, спортивные события, прямые трансляции, оригинальные шоу и многое другое – вы всегда сможете с легкостью найти что-нибудь интересное для просмотра.







Пользователи смогут наслаждаться совершенно новым контентом на телевизорах LG, в том числе:

- выпусками Facebook Originals, такими, как шоу Red Table Talk, которое рассказывает о самых актуальные социальных проблемах современного мира в режиме реального времени с Джадой Пинкетт Смит; недавно запущенным Red Table Talk: The Estefans - с Глорией Эстефан, которая вдохнула новую жизнь в культовое телевизионное шоу; телепрограммой, удостоенной премии «Эмми» - «Returning the favor» с Майком Роу, которая повествует о настоящих героях, встречающихся в повседневной жизни; и "STEVE on Watch" – ток-шоу Стива Харви о самых актуальных новостях из жизни знаменитостей.

