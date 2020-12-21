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Горячая зима. LG XBOOM Go растопит лед.
Наслаждайтесь любимыми ритмами вместе с LG
Совсем скоро наступит Новый год и близится время домашних встреч с друзьями. Если у вас пока нет идей о том, как весело провести время или где насладиться любимой музыкой - вам на помощь придет LGXBOOMGo - портативная Bluetooth-колонка от LGElectronics (LG) которая растопит эту зиму мощным и сочным звучанием, как раз для самых классных и музыкальных новогодних вечеров прямо у вас дома.
Сделайте себе или своим близким отличный подарок на Новый год, ведь LGXBOOMGo представлена в трёх моделях – PL7, PL5, PL2; каждая из которых оснащена инновационной технологией Meridian, благодаря чему такая модель обеспечит наиболее полное разнообразие звучания, - всю глубину тональностей и басов любимой музыки, в любом месте и при любой погоде. Подключайтесь к смартфону или ноутбуку, выбирайте нужный плейлист и растопите лёд, запустив вечеринку.
Мощные Bluetooth-колонки имеют высокую степень пыле- и влагозащиты уровня IXP5, а элегантный и прочному корпусу LGXBOOMGo не страшны мелкий дождь или снег. Стильный дизайн привлечет внимание любой аудитории, а низкочастотные динамики в моделях PL7 и PL5 воспроизведут точные удары, задавая крутой ритм для любой вечеринки благодаря вибрациям и подсветке разных цветов, добавляя энергии в праздничную атмосферу.
Всего лишь зажав кнопку Play вы можете пообщаться с голосовым помощником; и, если вам позвонят на смартфон, то вы сможете с легкостью ответить на звонок по громкой связи через Bluetooth-колонки и комфортно переговорить с собеседником. Соединив несколько моделей, вы можете уникально усилить звучание, ведь LGXBOOMGo совместим с телевизорами LG (модели OLED, NanoCell, UHD), а потому, у вас появляется возможность создать настоящий домашний кинотеатр, а с включением функции SoundBoost – любой звук станет еще более реалистичным и усилит ощущение от просмотра.
Выбирайте одну или несколько моделей LGXBOOMGo, которые подойдут именно под ваш образ жизни, благодаря удобным размерам и динамикам. Например, модель PL7 работает 24 часа без подзарядки при 50% громкости и без подсветки.
Управляйте ритмом с помощью специального мобильного приложения для LGXBOOMGо: делитесь с друзьями и близкими любимыми плейлистами, настраивайте громкость, подсветку и наслаждайтесь хорошей музыкой - встречайте этот Новый год вместе с LGXBOOMGo!
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/hot-winter-lg-xboom-go-will-melt-the-ice.html isCopied
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