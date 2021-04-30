Технологии LG ОВиК получают международные сертификаты качества

СЕУЛ, 30 апреля 2021 года– Технологии коммерческого кондиционирования воздуха LG Electronics получили ряд сертификатов от международных организаций. Сертификаты Intertek, TÜV Rheinland и UL, выданные системе LG Dual Vane Cassette, подтверждают эффективность решений LG ОВиК (система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) в снижении загрязнения воздуха в помещении.





Кассетный блок с двойным жалюзи LG DUAL VANE – первое в мире решение для систем ОВиК, получившее золотой знак UL GREENGUARD за низкий уровень выбросов ЛОС (Летучие Органические Соединения). LG Dual Vane Cassette также получил признание Intertek за снижение содержания вредных частиц в воздухе в помещении.1

Выдающиеся возможности очистки воздуха стали возможны с технологией LG Plasmaster™ Ionizer +, насыщает воздух ионами для ликвидации аллергенов и бактерий. Этого свойства LG DUAL Vane Cassette достаточно, чтобы назвать его идеальным вариантом для использования в школах и медицинских учреждениях, где качество воздуха имеет первостепенное значение.

Следующее признание система ОВиК получила от компании TÜV Rheinland, которая сертифицировала 5-ступенчатую систему очистки воздуха LG для эффективного удаления ультрамелкодисперсной пыли, аллергенов и вредных бактерий из воздуха.2 Более того, возможности кассетного блока LG Dual Vane Cassette по очистке воздуха и удалению аллергенов также сертифицированы Британским фондом аллергии.









Кассетный блок LG Dual Vane – это эффективная и универсальная система кондиционирования воздуха с двумя жалюзи, которая обеспечивает мощный воздушный поток и не создает слепых зон равномерно распределяя воздух в помещении. С помощью шести различных режимов пользователь может настраивать направление и мощность воздушного потока для любого помещения.

«Эти сертификаты подтверждают, что LG ставит приоритетом благополучие своих клиентов», – сказал Джеймс Ли, исполнительный вице-президент и глава подразделения LG Air Solution Business. «Система ОВиК играет ключевую роль в создании комфортных и безопасных условий в помещениях, и LG продолжит предоставлять решения, соответствующие строгим международным стандартам для здоровой и эффективной работы».

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1 Сертифицирован Intertek для удаления более 99,9% бактерий, включая EscherichiacoliKCCM 11234, StaphylococcusaureusKCCM 40050 и PseudomonasaeruginosaKCCM 11321.

2 Сертифицирован TÜVRheinland для удаления 99,9% ультратонкой пыли размером 50 нм за 35 минут и 99,9% ультрамелкой пыли размером 100 нм за 41 минуту. Также сертифицирован для снижения до 99,9% бактерий Staphylococcusepidermidis за 60 минут и до 99,4% вируса Phi-X174 за 30 минут. Испытания проводились в камере 60 м3.