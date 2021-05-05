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OLED EVO И QNED MINI LED ЗАДАЮТ НОВЫЙ СТАНДАРТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
АЛМАТЫ, 5 мая 2021 года– LG Electronics (LG) объявляет о старте продаж линейки телевизоров 2021 года в Казахстане. В новую линейку вошли OLED evo, новинка – QNED Mini LED и усовершенствованные NanoCell. Каждый из этих телевизоров обеспечивает полное погружение и высокое качество просмотра для домашних развлечений. Широкий диапазон размеров экрана – от самого компактного в 43 дюйма до нового размера – 88 дюймов.
LG OLED
Все модели OLED, которые имеют приставку evo – стали на 20% ярче в сравнении с другими моделями, а также четче, детализированнее и еще реалистичнее. Evo, то есть evolution, можно назвать следующим шагом в эволюции телевизоров OLED.
Дополнительная хорошая новость для многих пользователей – в линейке OLED появилась диагональ 48 дюймов, так как ранее были только 55, 65, 77 и 83 дюйма.
Новое поколение OLED – это высокая резкость изображения с идеальным черным цветом, это Motion Pro с плавным и реалистичным движением и мгновенное время отклика в играх.
OLED модели считаются лучшими телевизорами для игр, так как это первые в мире телевизоры с поддержкой NVIDIA GeForce RTX 30.
LG QNED Mini LED
QNED Mini LED выводит качество изображения ЖК-телевизоров на новый уровень. Доступные в вариантах 8K и 4K модели используют технологию LG Quantum Dot NanoCell и Mini LED для достижения глубоких оттенков черного, более ярких цветов и большей контрастности, чем обычные ЖК-телевизоры.
LG NanoCell
Улучшение NanoCell коснулось в основном апгрейда изображения и частоты обновления кадров.
Все модели оснащены дисплеями с использованием наночастиц, которые выступают фильтром для создания чистых цветов.
Теперь модели этой серии имеют панели с частотой обновления 120 Гц, а красочное изображение формирует процессор A7 и Dolby Vision AI.
NanoCell стал еще ярче, красочнее, детализированнее и с более плавным движением.
Большинство серий 2021 года оснащены новым процессором Alpha 9 четвёртого поколения (α 9 Gen 4 AI). Этот процессор может автоматически распознавать обрабатываемый контент как по жанру, так и по сцене, и настраивать параметры изображения с учетом контрастности, адаптируя их под окружающую среду.
Также в новых процессорах LG установлена функция AI Picture Pro, которая распознает лица и тела на экране1, различает передний и задний план, делая изображение трехмерным. Благодаря определению жанров, процессор α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует качество изображения, учитывая окружающие условия.
Ниже представлен список моделей телевизоров 2021 года, которые появятся в продаже в Казахстане.
OLED 8K:
SIGNATURE Z1 (88 и 77 дюймов).
OLED 4K:
C1 (83, 77, 65, 55 и 48 дюймов);
A1 (65, 55 и 48 дюймов).
QNED 8K:
QNED996 (86 и 75 дюймов).
QNED 4K:
QNED916 (65 дюймов).
NanoCell 8K:
NANO99 (86, 65 и 55 дюймов).
NanoCell 4K:
NANO92 (86, 75, 65 и 55 дюймов);
NANO80 (75, 65, 55 и 50 дюймов);
NANO77 (55, 50 и 43 дюймов);
NANO76 (75, 65, 55, 50 и 43 дюймов).
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1 Функция анализа изображений тела и лица доступна на моделях 8K OLED Z1, 8K QNED99, QNED95, NANO99P и NANO95P.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/tv-line-up-sales-start-in-kazakhstan.html isCopied
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