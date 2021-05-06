ПЕРВЫЙ В МИРЕ СВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ OLED-ТЕЛЕВИЗОР LG SIGNATURE OLED R ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ МИРА

СЕУЛ, 6 мая 2021 года– Компания LG Electronics начинает продажи первого в мире сворачивающегося телевизора LG SIGNATURE OLED R на ключевых рынках мира.





LG SIGNATURE OLED R, как образец эксклюзивности, был признан триумфом инженерной мысли и дизайна, ориентированного на пользователей. 65-дюймовый гибкий OLED-дисплей спроектирован из одного листа стекла и оснащен самосветящимися пикселями с независимым управлением затемнения, чтобы обеспечить качество изображения с поразительной глубиной и яркостью. В отличие от других телевизоров, которые занимают визуальное пространство в интерьере, сворачивающийся экран создает идеальную пространственную и визуальную гармонию в любом интерьере благодаря тому, что он появляется, когда вам нужен, и исчезает, когда больше не требуется. Чтобы адаптировать телевизор под желаемый вид пространства, вы можете использовать режим полноэкранного просмотра, когда виден весь дисплей, линейный режим с видимостью только четверти экрана или режим без экрана.





Каждый сворачивающийся телевизор изготавливается по индивидуальному заказу клиента с кропотливой сборкой и скрупулезным вниманием к деталям самыми опытными специалистами по производству на заводе LG в Южной Корее.





В LG SIGNATURE OLED R используется OLED-панель, сертифицированная швейцарской компанией Societe Generale de Surveillance (SGS), которая производит меньше загрязнителей воздуха, снижает использование опасных веществ и упрощает процесс переработки. Также в телевизоре используются первые в мире телевизионные панели, сертифицированные американской компанией Eyesafe за соответствие требованиям к низкому уровню излучения синего света. Панели также были высоко оценены TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories.