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LG OBJET COLLECTION ПРЕДВЕЩАЕТ НАЧАЛО ГЛОБАЛЬНОЙ ЭРЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Широкий выбор материалов и цветов для любого декора,
с признанной производительностью и качеством LG
СЕУЛ, 26 мая 2021 года— LG Electronics (LG) объявляет о начале международного запуска коллекции LG Objet Collection, разработанной для удовлетворения растущего потребительского спроса на персонализированную, стильную и функциональную бытовую технику. Дуэт – холодильник и морозильник LG Objet Collection – был представлен в качестве концептуальной мебели на выставке CES 2021. На этой неделе он дебютирует в Китае. Рынок страны уже давно демонстрирует устойчивый спрос на бытовую технику LG премиум-класса. Вскоре после этого холодильник и морозильник LG Objet Collection выйдут на ключевые рынки Азии и Европы.
Размывая грани между современной бытовой техникой и дизайнерской мебелью, LG Objet Collection с современным и минималистичным дизайном легко впишется в любой интерьер, благодаря роскошным материалам отделки и утонченным, изысканным цветам. Фактуры и цветовую гамму можно совмещать и подбирать по своим предпочтениям. Коллекция предоставляет покупателям возможность адаптировать технику под уже существующий декор пространства, подчеркнув индивидуальность и тонкий вкус.
Холодильник и морозильник LG Objet Collection удивляют не только шикарным внешним видом, который способен украсить любую кухню – они обладают выдающимися техническими характеристиками, благодаря передовым разработкам LG в области охлаждения. В коллекции представлен широкий выбор высококачественных материалов, неподвластных времени, включая нержавеющую сталь и стекло.
Отделка из нержавеющей стали представлена в трех цветовых вариантах: зеленый, серебристый и матовый черный для создания шикарного современного вида.
Стеклянная отделка представлена в четырех элегантных оттенках: мятный, розовый, бежевый и серебристый, которые позволяют легко сочетать бытовую технику с любым кухонным дизайном1.
Благодаря надежной системе охлаждения LG LINEARCooling™ холодильник гарантирует исключительную эффективность охлаждения. LINEARCooling помогает поддерживать точную, равномерную внутреннюю температуру с минимальными колебаниями (± 0,5 градуса Цельсия), сохраняя такие продукты, как фрукты и овощи, свежими до 7 дней2,3.
LG планирует расширить свою коллекцию кухонной техники премиум-класса LG Objet Collection, включив в нее такие сенсационные продукты, как холодильник InstaView™ и паровую систему по уходу за одеждой Styler, чтобы сделать жилое пространство целостным и визуально гармоничным.
«Запуск LG Objet Collection на международных рынках знаменует собой начало эры персонализированной бытовой техники, – говорит Лю Джэ-чхоль, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution – Предлагая элегантный дизайн и выбор различных вариантов материалов и цветов, стильные инновации LG помогают потребителям создать пространство, которое действительно отражает их уникальный вкус».
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1Варианты цветов и материалов могут различаться в зависимости от страны и рынка.
2 На основании результатов тестирования TÜVRheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего средние колебания температуры от пика до пика в отделении для свежих продуктов холодильника LG модели GLT51PZGSZ. Без нагрузки и при нормальной температуре. Результаты тестирования могут отличаться от фактического использования.
3 На основании результатов тестирования TÜVRheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего время, необходимое для того, чтобы определенные продукты, хранящиеся в отделении для свежих продуктов холодильника LG модели GLT51PZGSZ, снизились в весе на 5%. Результаты могут отличаться во время фактического использования.
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