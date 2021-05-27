КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР LG DUAL VANE ПЕРВЫМ В МИРЕ ПОЛУЧИЛ СТАТУС GREENGUARD GOLD

По данным Агентства по охране окружающей среды США, воздух в помещении, как привило, загрязнен в 2-10 раз больше, чем воздух на улице. Переносимые по воздуху химические вещества, которые находятся в строительных материалах и мебели, в сочетании с плохой вентиляцией приводят к ухудшению качества воздуха в помещениях. Так как вредные химические вещества часто остаются незамеченными, был основан Институт окружающей среды GREENGUARD, который формирует программы сертификации и стандарты по улучшению качества воздуха в помещениях. LG гордится, что ее кассетный кондиционер с двойным жалюзи стал первым в списке промышленных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК), который получил сертификат GREENGUARD Gold.







А что такое сертификация GREENGUARD и как она помогает сделать атмосферу в помещении более безопасной?









Что такое экологический институт GREENGUARD?

Институт GREENGUARD был основан компанией Air Quality Sciences в начале 2000-х годов и приобретен UL Environment в 2001 году. Программа сертификации GREENGUARD установила методы испытаний, которые сосредоточены на 4 различных группах продуктов:

Строительные материалы, мебель и предметы интерьера; Электронное оборудование; Средства для чистки и ухода; Медицинские устройства для дыхательных путей.

С 2002 года критерии GREENGUARD используются в качестве основы для сертификации LEED для мебели с низким уровнем выбросов. На сегодняшний день стандарты сертификации GREENGUARD – одни из самых строгих в мире, поэтому если продукт имеет сертификат Института окружающей среды, мы можем быть уверены, что он соответствует требованиям как более безопасный продукт.







Что означает сертификация GREENGUARD?

Порядка 90% личного времени люди проводят в закрытых помещениях, таких как дома, школы и офисы, и именно там организм подвергается воздействию химических веществ, переносимых по воздуху. Эти химические вещества обычно называют летучими органическими соединениями (ЛОС), и в любом помещении может присутствовать от 50 до сотен отдельных ЛОС. Большинство ЛОС трудно обнаружить, однако это не мешает им вызывать раздражение глаз, носа, горла и даже становиться причиной более серьезных хронических заболеваний, включая рак. Вот почему сертификация GREENGUARD так важна для снижения воздействий химических веществ. Используя продукт, сертифицированный Институтом окружающей среды, мы создаем более здоровую окружающую среду, а сертификация GREENGUARD играет важную роль в повышении стандартов качества воздуха в помещениях.







Благодаря сертификату GREENGUARD Gold кондиционер LG DUAL Vane Cassette является первым в своем роде.

Золотой сертификат GREENGUARD дляDUAL Vane Cassette

Будучи частью промышленной системы ОВиК, кассетный кондиционер LG DUAL Vane мог бы способствовать распространению вредных химических веществ в пространстве. Поэтому сертификация GREENGUARD Gold гарантирует, что кассетный кондиционер LG с двойным жалюзи был тщательно протестирован на выброс вредных веществ, загрязняющих воздух в помещении. Кондиционер был протестирован на выбросы ЛОС, твердых частиц и озона в соответствии со строгими стандартами Института окружающей среды. Было установлено, что кассетный кондиционер с двумя жалюзи соответствует всем критериям уровня выбросов программы сертификации GREENGUARD как для краткосрочного, так и для долгосрочного использования. Компания LG гордится своим кассетным кондиционером, который первым получил сертификат GREENGUARD.

Системы ОВиК стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей, и LG рада предоставить решения, которые создают более здоровую среду для клиентов. Сертификат GREENGUARD Gold для кассетного кондиционера LG DUAL Vane Cassette – это только начало для более экологичных решений от LG.