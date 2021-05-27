КАМПАНИЯ LIFE’S GOOD 2021 СТАРТУЕТ С УЧАСТИЕМ ЧАРЛИ ПУТА И ДЖЕКСОНА ТИСИ

LG призывает молодых музыкантов и авторов выразить свое видение того, что означает Life’sGood

СЕУЛ, 27 мая 2021 года– Компания LG Electronics (LG) объявила, что кампания Life’s Good 2021 будет состоять из двух захватывающих частей: Life’s Good Music Project в сотрудничестве с известным певцом, автором песен и продюсером Чарли Путом и Life’s Good Film, режиссером которой станет восходящая звезда Джексон Тиси.









Кампания LG Life’s Good предоставляет возможность молодым людям из любой страны мира раскрыть свой творческий потенциал и талант. Проект Life’s Good Music, впервые запущенный в прошлом году, призывает молодых исполнителей делиться своими композициями, выражающими вдохновляющее послание LG Life’s Good. Всем, кто любит музыку и способен напеть мелодию, предлагается создать оригинальный аккомпанемент на основе версии песни Life’s Good 2021 года, спродюсированной Чарли Путом. Победители конкурса получат телевизоры OLED и другие продукты LG, а также возможность доработать и исполнить свой вариант песни с самим Путом.

Подать заявку на участие в проекте Life’s Good Music можно в Instagram или YouTube. Нужно разместить пост с хэштегом #LifeisGoodMusic_LG до 27 июня. Более подробную информацию можно найти по ссылке https://youtu.be/gkLY9fOH-tM.

«Мне не терпится послушать версии участников и узнать, какими, по их мнению, должны быть мелодия и припев», – говорит Пут – «Музыка всегда была для меня источником целительной силы и позволяла расширить свои возможности. Я знаю, что это будет незабываемый опыт для всех».

В этом году фильм Life’s Good будет снимать Джексон Тиси, получивший золотую награду премии «Молодой режиссер-2020» за короткометражный документальный фильм «Леон». LG предлагает новому поколению режиссеров запечатлеть моменты и места, которые имеют значение в их жизни, продемонстрировав свою интерпретацию философии LG Life’s Good.

Сопутствующий проект Life’s Good Film Project призван передать всеобщее послание надежды и показать опыт и уникальный взгляд молодых авторов со всего мира с помощью вдохновляющих историй. Заявки можно подавать в Instagram или YouTube, разместив пост с хэштегом #LifeisGoodFilm_LG до 27 июня. Подробную информацию об участии в проекте Life’s Good Film можно найти по ссылке https://youtu.be/JSKl5MiNGf8.









«Я верю, что в наших мыслях, которые приходят к нам в местах, куда мы ежедневно отправляемся в поисках вдохновения или утешения, есть что-то глубокое», – сказала Тиси – «Поделиться тем, что мы находим в повседневной жизни, можно в фильме, запечатлев в каждом кадре сообщение, которое найдет отклик в сердцах людей».

Для поддержки кампании Life'sGood 2021, LG также создала канал бренда на GIPHY, на котором представлено множество веселых стикеров в формате GIF – в том числе из проектов Life'sGoodMusicProject и Life'sGoodFilmProject. Их можно использовать в Instagram, TikTok, Snapchat и на других социальных платформах.