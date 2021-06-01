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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА LG PURICARE™ УЖЕ В КАЗАХСТАНЕ
АЛМАТЫ, 1 июня 2021 года– стартовали продажи индивидуального очистителя воздуха LG PuriCareTM в Казахстане. Благодаря разработке LG Electronics, которая была представлена на виртуальной выставке CES 2021, чистый воздух стал доступен не только в помещениях с габаритными очистителями, а также во время передвижения, пока вы находитесь в машине, общественном транспорте или просто гуляете по городу.
Индивидуальный очиститель воздуха LG PuriCareTM, который только с виду похож на защитную маску, оснащен двумя фильтрами HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые улавливают 99,9% бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона.1 Фильтры НЕРА – это воздушные фильтры высокой эффективности, которые применяются в стационарных устройствах LG для очистки воздуха в помещениях.
Помимо двух фильтров, очиститель оснащен запатентованным датчиком, который определяет ритм и объем дыхания, и в зависимости от их показателей регулирует скорость вращения двух вентиляторов, облегчая забор воздуха при вдохе и уменьшения сопротивления при выдохе.
Что бы вы не делали: стояли, шли, бежали или сидели, маска обеспечит вас достаточным количеством воздуха, благодаря двум инверторным вентиляторам, которые работают в трех режимах и могут обеспечить комфортное дыхание объемом до 55 литров в минуту.
Покупая PuriCareTM вы можете дополнительно приобрести ультрафиолетовый футляр UVnano, который будет одновременно заряжать маску и поддерживать гигиеническую чистоту маски. Благодаря ультрафиолетовым светодиодным лампам, которые убивают 99,99% бактерий2 за 30 минут с помощью технологии UVnano, на маске не будут скапливаться микробы.
Каждый элемент очистителя LG PuriCare, от фильтров до креплений на лице, является заменяемым и пригодным для переработки, поэтому маска еще и безопасна для окружающей среды.
«Забота о здоровье – одно из основных направлений, над чем работает компания LG. Надеемся, наш новый продукт поможет людям укрепить здоровье, благодаря чистому воздуху, которым они будут дышать каждый день», – сказал Президент LG Electronics Almaty Kazakhstan, господин Ыдо Ким.
Основные технические характеристики:
Размер: 156 x 110 x 63 мм;
Вес: 126 г;
Фильтр: H13 HEPA (2 EA);
Батарея: заряжаемая батарея емкостью 820 мАч;
Время зарядки: 2 часа;
Время работы: 4 часа (мин.) – 8 часов (макс.);
Вентилятор: два вентилятора с инверторными двигателями;
Скорость вентилятора: 3 скорости;
Датчик: датчик дыхания;
Подключение: USB C;
Цвет: белый.
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1 Эффективность удаления бактерий 99,0% / Эффективность удаления бактерий очистителем 93,5% (※ Протестировано на бактериях: S. epidermidis (KCCM 40416 / ATCC 12228)).
Эффективность удаления вирусов 99,7% / Эффективность удаления вирусов очистителем 97,3% (※ Протестировано на: Вирус бактериофага Phi X 174; хозяин: E.coli C (ATCC 13706-B1)).
Удаление аллергенов пыльцы очистителем 99,1% (пыльца Humulus japonicas).
2 Удаление бактерий на 99,99%: измерение степени уменьшения бактерий после 30-минутного облучения UVC. Эффективность была подтверждена внутренним тестом, проведенным под наблюдением TUV Rheinland Korea. (Дата: 25 сентября 2020 г.)
Удаление 99% бактерий на фильтре: измерение степени уменьшения количества бактерий после 4 часов работы в режиме сушки фильтра. Рабочие характеристики были подтверждены внутренним тестом, проведенным под наблюдением TUV Rheinland Korea. (Дата: 25 сентября 2020 г.)
Часть продукта, не подвергавшаяся воздействию УФ-светодиода, не стерилизована, а эффективность стерилизации частей продукта зависит от различных факторов, таких как ухудшение состояния УФ-светодиода из-за непрерывного использования продукта, стерилизация менее 30 минут, расстояние до источника света и фактическая среда использования. Эффективность может отличаться. При тестировании, поверхность, которая охватывается УФ-светодиодами, значительно ограничена.
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