LG И HIGHBROW ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА LG TV

Популярные видео от Highbrow расширяют возможности обучения детей на телевизорах LG

СЕУЛ, 7 июня 2021 г.– LG Electronics (LG) заключила партнерские отношения с Highbrow, популярной образовательной платформой для детей, благодаря чему платформа стала доступна покупателям телевизоров LG в 145 странах через магазин LG Content Store. LG Smart TV, работающие под управлением webOS версии 4.0 и выше, станут первыми моделями, где детям в возрасте до 11 лет, родителям и педагогам будет доступен широкий выбор образовательного контента, в соответствии с потребностями каждого ученика.











Приложение Highbrow предоставляет большой выбор обучающих видеороликов, которые были подобраны, учитывая возраст и интересы каждого учащегося, используя запатентованную технологию для создания персонализированного контента. Highbrow дает рекомендации из своей библиотеки, куда входит более 10 000 видеороликов на самые разные темы, от естественных, гуманитарных, математических, музыкальных, художественных наук до изучения языков. Чтобы предоставлять новый и увлекательный контент, Highbrow работает с более чем 200 мировыми создателями, включая Pinkfong, ставшей популярной благодаря своему мегахиту Baby Shark, который набрал 8,6 млрд просмотров на YouTube. Будучи всемирно признанной платформой онлайн-обучения, Highbrow уже используется в более 100 школах по всему миру.











Поскольку дистанционное обучение по-прежнему занимает важную часть в жизни школьников, во многих странах телевизоры стали основным инструментом обучения. Имея уже более десятка образовательных приложений, телевизоры LG с webOS предоставляют молодым ученикам доступ к широкому выбору образовательного контента, а улучшенный веб-браузер обеспечивает удобный пользовательский интерфейс для всех возрастов.

Благодаря функциям дублирования экрана на телевизорах LG, контент с совместимых смартфонов, планшетов и ПК можно воспроизводить на экране телевизора с помощью LG Magic Tap на Android или Airplay на продуктах Apple. Magic Tap также позволяет совместимым смартфонам подключаться через NFC к пульту LG Magic Remote телевизоров LG 2021 года, позволяя учащимся слышать звук с телевизора через наушники для большего погружения.

Поскольку защита глаз зрителей во время обучения также важна, как и высокое качества изображения, дисплеи всех телевизоров LG OLED 2021 года сертифицированы UL как телевизоры без мерцания.1 А благодаря тому, что телевизоры LG OLED сертифицированы TÜV Rheinland Eyesafe®, родители могут быть уверены, что здоровье глаз их детей не подвергается опасности.

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1 Функция без мерцания оптимизирована с настройкой по умолчанию.