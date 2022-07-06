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LG GRAM PRO ОТЛИЧАЕТСЯ УЛЬТРАТОНКИМ, ЛЕГКИМ ДИЗАЙНОМ И МОЩНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Ноутбуки LG gram 2024 обеспечивают исключительную портативность благодаря большим дисплеям премиум-класса, удобным возможностям подключения и инновационному приложению 'LG gram Link'
СЕУЛ, 27 декабря 2023 года — Компания LG Electronics (LG) расширяет серию ноутбуков LG gram в 2024 году, предлагая потребителям более широкий выбор привлекательных вариантов, включая новый LG gram Pro. Идеальное сочетание мощности и портативности, ультралегкие ноутбуки серии LG gram сочетают в себе высококлассные технические характеристики, исключительно тонкий, прочный дизайн и время автономной позволяющий работать в течении всего дня. Все модели 2024 поставляются с удобным приложением LG gram Link, упрощающим такие задачи, как обмен файлами, фотографиями и зеркалирование экрана на устройствах LG gram, Android и iOS.
LG gram Pro и LG gram Pro 2-в-1
Лучшие в своем классе ноутбуки LG gram Pro (модели 16Z90SP и 17Z90SP) оснащены процессором Intel® Core™ Ultra с гибридной архитектурой, твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050.1 Это также первые модели в линейке gram, оснащенные системой охлаждения с двумя вентиляторами. Дополнительная мощность охлаждения помогает новым ноутбукам работать оптимально даже при работе с таким требовательным программным обеспечением, как пакеты для редактирования видео и инструменты для создания изображений с искусственным интеллектом. Благодаря ультратонкому и сверхлегкому дизайну 16- и 17-дюймовые LG gram Pro отличаются превосходной портативностью, элегантным дизайном и высочайшей производительностью, что делает их идеальными для профессионалов, работающих в дороге, и всех, кто ищет высокотехнологичное решение для работы в дороге.
Ноутбуки LG gram Pro обеспечивают потрясающее качество изображения с великолепной цветопередачей и контрастностью, обеспечивая 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Обе модели оснащены IPS-дисплеем с разрешением Wide Quad XGA (WQXGA / 2 560 x 1 600), а 16-дюймовый LG gram Pro также доступен с OLED-дисплеем с разрешением WQXGA+ (2 880 x 1 800) и антибликовым покрытием. Для удобства подключения каждая модель оснащена множеством портов, включая Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A и HDMI.
LG gram Pro 2-в-1 (модель 16T90SP) получил награду за инновации на выставке CES 2024 и недавно был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый легкий 16-дюймовый ноутбук 2-в-1. Этот универсальный "конвертируемый" ноутбук также оснащен OLED-дисплеем с разрешением WQXGA+. 2 Он отличается невероятно тонким и ультралегким дизайном, толщиной всего 12,9 миллиметра и весом всего 1 390 граммов, что делает его удобным для транспортировки и идеальным для продуктивной работы и развлечений. Регулируемый на 360 градусов шарнир, 4-сторонняя супертонкая рамка, сенсорный экран и перо с беспроводной зарядкой обеспечивают исключительную гибкость и повышенный пользовательский опыт.
Приложение LG gram Link, которым оснащены новые LG gram, повышает совместимость и позволяет легко обмениваться файлами, передавать фотографии и зеркалировать экран между LG gram (Windows) и устройствами на базе Android или iOS. 3 В приложении также встроена функция искусственного интеллекта, которая классифицирует фотографии, хранящиеся на gram, и упрощает поиск изображений благодаря определению ключевых слов. Усиливая совместимость и общие возможности LG gram, LG gram Link создает взаимосвязанную экосистему устройств, предлагая пользователям расширенные возможности подключения и масштабирования.
2024 LG gram
LG также представляет новые ноутбуки LG gram 17, 16, 15 и 14 (модели 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S и 14Z90S) в 2024 году. Благодаря тонкому, ультралегкому дизай-ну и длительному времени автономной работы, ноутбуки LG gram отлично под-ходят для деловых путешественников и занятых людей. Все модели LG gram 2024 года оснащены процессорами Intel® Core™ Ultra, твердотельными накопителями NVMe PCIe 4.0 и IPS-панелями высокой яркости с антибликовым покрытием.
Модели LG gram 17 и gram 16 оснащены дисплеями с разрешением WQXGA и большими размерами экрана, что делает их подходящими как для работы, так и для мультимедиа. Более компактные 15- и 14-дюймовые модели отличаются вы-сокой мобильностью и не менее приятным пользовательским интерфейсом. Все модели семейства 2024 LG gram оснащены встроенной веб-камерой Full-HD (1 920 x 1 080) для видеозвонков и конференций. Они также поставляются с различ-ными удобными программами, такими как LG Glance от Mirametrix для обеспече-ния безопасности и конфиденциальности, а также новая программа LG gram Link.
"Серия LG gram Pro представляет новую захватывающую линейку продуктов, сочетающих в себе ультратонкий дизайн и мощную производительность", - говорит Ю.С. Ли (YS Lee), вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. "Мы продолжим расширять серию LG gram, предлагая портативные устройства с высокими техническими характеристиками, которые обеспечивают премиальный пользовательский опыт".
Посетители выставки CES 2024, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, смогут ознакомиться с новинками LG gram на стенде компании (#16008, Цен-тральный зал, Конференц-центр Лас-Вегаса). Чтобы быть в курсе всех интерес-ных анонсов LG на CES, следите за #LGCES2024 в социальных сетях и на нашем сайте .
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1 - Видеокарта NVIDIA GeForce приобретается дополнительно.
2 - LG gram Pro 2-в-1 также доступен с IPS-панелью с разрешением WQXGA (2 560 x 1 600). Цена может варьироваться в зависимости от модели.
3 - Доступно при подключении ноутбуков LG gram к устройствам Android или iOS через ту же сеть Wi-Fi или с помощью Bluetooth.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-gram-pro-otlichaetsya-ultratonkim-legkim-dizaynom-moshnoy-proizvoditelnostiyu.html isCopied
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