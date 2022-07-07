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LG ПУБЛИКУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

О бренде 07/07/2022
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СЕУЛ, 7 июля2022года— LG Electronics Inc. (LG) сегодня объявила предварительные финансовые результаты работы за второй квартал 2022 года.




LG объявила о доходах в размере 19,5 триллиона корейских вон (KRW) во втором квартале 2022 года, что на 15 процентов выше, чем в том же квартале предыдущего года. Операционная прибыль за второй квартал составила 791,7 миллиарда вон, что на 12 процентов ниже, чем в том же квартале предыдущего года.

 

LG Electronics свернула производство и продажи солнечных панелей в конце июня этого года и рассматривает показатели своего бизнеса по производству солнечных батарей как убытки от прекращенной операционной деятельности с момента объявления о доходах за второй квартал 2022 года. Применяя те же стандарты со второго квартала 2022 года к аналогичному периоду прошлого года, LG получила бы доход в размере 16,9 трлн вон и операционную прибыль в размере 900,1 млрд вон.

 

Эти показатели отражают предварительные данные о консолидированной выручке на основе K-IFRS, предоставленные в качестве информации для инвесторов до получения окончательных результатов LG Electronics, включая чистую прибыль. Подробности относительно деятельности каждого подразделения будут официально объявлены позднее в этом месяце.

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