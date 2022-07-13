LG НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ В КАЗАХСТАНЕ НОВЫХ ИГРОВЫХ МОНИТОРОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕЙМЕРОВ

АЛМАТЫ, 13 июля 2022 года— LG объявляет о начале продаж в Казахстане пяти новых мониторов с диагоналями экрана 34, 32 и 27 дюймов, которые подходят для всех типов компьютерных игр и позволяют достигать высоких результатов в различных состязаниях геймеров благодаря новейшим технологиям отображения информации, высокой эффективности и широким возможностям подключения.





Флагманский игровой монитор LG UltraGear™ 34GN850-B оснащен новейшей изогнутой 34-дюймовой матрицей Nano IPS1 с разрешением QHD (3440x1440) и воспроизведением 1,07 млрд цветов. Ультраширокий экран с соотношением сторон 21:9 позволяет контролировать малейшее изменение в игре даже на периферии зрения, а изогнутая матрица с радиусом 1900R обеспечивает полное погружение в захватывающий мир киберспорта.

Дисплей монитора LG 34GN850-B обладает временем отклика всего 1 мс (GtG)2, а сверхбыстрая частота обновления экрана 160 Гц более плавно меняет кадр, помогая повысить шансы на победу за счет возможности быстрого реагирования на противников.

Монитор сертифицирован по стандарту VESA HDR™ 400 и поддерживает отображение до 98% профессиональной цветовой гаммы DCI-P33, что позволяет добиться максимального визуального реализма в любой игре. Совместимость с технологиями NVIDIA G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium дает возможность свести к минимуму разрывы и искажения для более плавного и быстрого игрового процесса, а технология Dynamic Action Sync снижает задержку ввода, чтобы геймер мог реагировать на каждый момент игры в реальном времени.

LG UltraGear™ 34GN850-B выполнен в стильном, практически безрамочном корпусе с привлекательным дизайном. Устройство комплектуется улучшенной подставкой V-wing, которая дает возможность отрегулировать высоту и угол наклона экрана для меньшей утомляемости геймера в процессе продолжительных киберсражений.









Новый игровой монитор LG UltraFine™ 32UN500-W с высококачественной матрицей VA 4K (3840x2160) и временем отклика 4 мс позволит в полной мере насладиться контентом с высоким разрешением и качеством HDR. Устройство выполнено в современном, практически безрамочном 3-стороннем дизайне. Подставка монитора легко устанавливается без помощи оборудования и позволяет гибко регулировать высоту и наклон экрана, чтобы разместить его в оптимальном для пользователя положении.

Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться безупречными впечатлениями и плавностью движений в динамичных играх с высоким разрешением, без дрожания и фрагментации изображения, а технология Dynamic Action Sync минимизирует задержку ввода.

Монитор LG UltraFine™ 32UN500-W позволяет просматривать HDR-контент различных потоковых сервисов с самыми подлинными, яркими цветами в широком диапазоне с технологией HDR10 и поддержкой до 90% цветового пространства DCI-P3.





Новый игровой монитор LG UltraGear™ 32GP850-B обладает универсальными характеристиками, которые обеспечивают высокие результаты в киберспортивных состязаниях и подходят для всех типов компьютерных игр. Благодаря новейшей матрице Nano IPS со скоростью отклика 1 мс (GtG), высокому разрешению QHD (2560x1440) и сверхбыстрой частоте обновления экрана 165 Гц с возможностью разгона до 180 Гц4, модель LG UltraGear™ 32GP850-B может стать неоспоримым преимуществом геймера в противостоянии с самыми опытными соперниками.

Монитор LG 32GP850-B поддерживает 98% цветовой гаммы DCI-P3, воспроизводя цвета с высокой точностью с помощью HDR10, что помогает видеть цвета и их оттенки именно так, как было задумано разработчиками игры. Уменьшение задержки ввода с помощью Dynamic Action Sync дает возможность быстрее реагировать на критические моменты в режиме реального времени, а совместимость с NVIDIA® G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium позволит ощутить плавность движения в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Привлекательный дизайн мониторов и практически безрамочный дизайн в сочетании с возможностью регулировки наклона, высоты и поворота экрана сделают игру максимально комфортной и неутомительной.









Новый игровой монитор LG UltraGear ™ 27 GN 600 с диагональю экрана 27 дюймов и разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) обеспечивает невероятно плавную обработку изображения за счет высокой частоты обновления экрана 144 Гц. Время отклика на уровне 1 мс (GtG) позволяет наслаждаться динамичной игрой с четким изображением без смазанных силуэтов, затемнений и мерцания экрана по сравнению с временем отклика 5 мс у типичных IPS-экранов.

Монитор совместим с игровыми технологиями NVIDIA® G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium, которые эффективно предотвращают задержки и сбои при выводе изображения на экран для плавного и быстрого игрового процесса. Дополнительные удобства для геймеров обеспечивают технология Dynamic Action Sync для минимизации задержки ввода, а также режим стабилизации черного для контрастной детализации изображения в самых затемненных местах и функция «Перекрестие» для фиксации заданного отслеживания цели в центре экрана.

Монитор LG UltraGear™ 27GN600 с новейшей матрицей IPS поддерживает стандарт расширенного динамического диапазона HDR10 и охват до 99% цветового пространства sRGB для реалистичного визуального погружения в игровой процесс с насыщенными цветами и контрастом. Монитор выполнен в привлекательном и практически безрамочном дизайне с возможностью регулирования наклона дисплея, чтобы сделать игру еще более комфортной.

Ближе к августу 2022 года в Казахстане ожидается появление нового игрового монитора LG 27QN600-B с 27-дюймовым дисплеем LG IPS QHD (2560x1440 пикселей), который обеспечивает яркое, реалистичное изображение и высокую точность цветопередачи, а также исключительный уровень контраста и широкий угол обзора. Монитор воспроизводит изображение с передачей до 99% цветового пространства sRGB, при этом режим HDR10 обеспечивает отображение контента с более глубокими цветовыми переходами.

Монитор LG 27QN600-B поддерживает множество современных технологий для геймеров профессионального уровня, включая технологию AMD FreeSync ™ для плавного движения в играх высокого разрешения без разрывов и искажений, а также технологию Super Resolution+ для повышения качества изображения, стабилизацию черного цвета и динамическую синхронизацию Dynamic Action Sync, чтобы игроки могли реагировать на каждый момент процесса в реальном времени.

При разработке монитора LG 27QN600-B было учтено множество факторов, повышающих эргономику устройства и безопасность его длительного использования для зрения, включая снижение мерцания (Flicker safe) почти до нуля для комфортной работы в течение дня и снижение излучения синего света в режиме чтения, чтобы уменьшить усталость глаз. Устройство прошло заводскую калибровку цветов, чтобы помочь сохранить точный цвет на экране и исходный оттенок.

Монитор LG 27QN600-B выполнен в элегантном корпусе с практически «безграничной» тонкой рамкой и комплектуется изящной изогнутой стойкой Edge ArcLin с 3-сторонним дизайном, который сочетается с интерьером самых разных помещений. Монитор крепится на стойке в один клик, при этом основание можно отрегулировать для изменения наклона экрана и более удобного использования монитора.

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1 IPS (In Plane Switching) – Ай Пи Эс – собственная технология производства дисплеев, принадлежащая LG Dislpay (Эл Джи Дисплей) относящаяся к особой конструкции матрицы, позволяющей повысить скорость и качество передачи изображения, исключая искажение под углом.

2 GtG (graytogray, переключение «серый – серый») – метод измерения скорости переключения ЖК-ячейки, с примерно 90% до 10% яркости серого цвета. Минимальное время для изменения яркости пикселя. Измеряется в миллисекундах (мс), чем меньше – тем быстрее, тем меньшие видимые искажения изображения.

3 DCI-P3: обычно 98%, минимум 90%

4 Чтобы включить разгон 180 Гц, необходима графическая карта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.