LG ВОШЛА В СОВЕТ АЛЬЯНСА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ

СЕУЛ, 19 июля 2022 года— LG Electronics (LG) вошла в состав Совета директоров Альянса по стандартизации соединений (Connectivity Standards Alliance, далее «Альянс»), ведущей глобальной организации, занимающейся разработкой, развитием и продвижением универсальных открытых стандартов для Интернета вещей (Internet of Things, IoT).









Будучи лидером мирового рынка бытовой техники, получившим статус члена Совета директоров Альянса, LG принесет глобальной организации обширные знания и опыт в области технологий умного дома и коммуникаций. Назначенными членами Совета директоров стали Дон Уильямс (Don Williams), руководитель отдела стратегии LG, и доктор Санг Ким (Dr. Sang Kim), главный технический директор.

В соответствии с высокой ролью в Альянсе, LG планирует принимать активное участие в разработке и стандартизации Matter - протокола IoT с открытым исходным кодом Альянса для подключения устройств умного дома и возглавить процесс развития экосистемы умного дома.

«Принимая участие в работе совета директоров Альянса, мы демонстрируем нашу полную приверженность созданию более удобного будущего с большими возможностями подключения», – сказал д-р Ким Бён Хун (Kim Byoung-hoon), технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. – «С принятием и поддержкой Matter наша растущая линейка интеллектуальных продуктов, включая телевизоры, бытовую технику, IoT-устройства и датчики, сможет более безопасно и легко подключаться друг к другу и ко всем совместимым устройствам. Мы и дальше намерены предоставлять инновационные решения для клиентов и способствовать развитию умного дома».

Стандарт связи Matter для технологий умного дома, основанный на сетевом протоколе Интернета (Internet Protocol, IP), позволяет создать открытую среду умного дома, где продукты различных производителей могут взаимодействовать и обмениваться данными, а проблемы совместимости уходят в прошлое.

LG намерена обеспечить поддержку Matter во всех своих интеллектуальных платформах с повышенными удобствами, включая приложение для умного дома LG ThinQ и отмеченную наградами операционную систему для умных телевизоров webOS. Внедрение Matter принесет пользу потребителям LG, а также в целом повысит конкурентоспособность инновационной бытовой техники и телевизоров компании.

«LG, как и Альянс, стремится улучшать мир, в котором мы живем», – сказал доктор Сокву Ри (Dr. Sokwoo Rhee), старший вице-президент LG по инновациям и глава Североамериканского инновационного центра LG NOVA. – «Для нас это означает разработку инновационных продуктов, направленных на предоставление лучшего пользовательского опыта, а также совершенствование способов оказания услуг и повышение их ценности для дома и не только. Мы с нетерпением ждем этого расширенного сотрудничества и всех дальнейших возможностей».

«LG предлагает многое – от широкого ассортимента продукции до инженерного опыта и решений для подключения; однако, что делает Альянс сильнее с LG, так это их приверженность инновациям», – сказал Тобин Ричардсон (Tobin Richardson), президент и CEO Connectivity Standards Alliance. – «Мы рады, что они присоединились к нашему Совету, чтобы помочь нам разработать новые решения с помощью Matter, способствуя развитию и внедрению IoT».

Глобальное сообщество Альянса, объединяющее более 500 компаний, занимается совместной разработкой открытых стандартов для IoT, преобразующих то, как мы живем, работаем и играем. Благодаря глубокому и разнообразному опыту своих участников, надежным программам сертификации и полному набору открытых решений IoT, Альянс возглавляет движение к более интуитивному, творческому и удобному миру.