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СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ LG ONE:QUICK FLEX: ВСЕ-В-ОДНОМ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ И СОВМЕСТНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАБОТЫ

О бренде 07/27/2022
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АЛМАТЫ, 27 июля 2022 года — LG Electronics (LG) представила в Казахстане дисплей LG One:Quick Flex (модель 43HT3WJ) с 43-дюймовым сенсорным 4K UHD экраном.  Устройство предполагает различные сценарии использования благодаря удобному интерфейсу, широким мультимедийным возможностям и особенному форм-фактору.



LG One:Quick Flex оснащен встроенной камерой, микрофонами и динамиками, которые  обеспечивают простое и удобное подключение к сеансам видеоконференцсвязи. Дальность захвата звука до 3 м и широкий угол обзора камеры в 88 градусов позволяют использовать дисплей для групповых совещаний, 2.0 канальный звук (10 Вт + 10 Вт) обеспечивает качественное звучание.



Дисплей LG One:Quick Flex оснащен сенсорной технологией In-Cell, а специальный стилус для сенсорного экрана (поставляется в комплекте с дисплеем) дает возможность легко делать заметки и рисовать. Все результаты работы могут быть сохранены в памяти устройства и переданы на USB накопителе, по электронной почте или на мобильные устройства, используя QR-код.



LG One:Quick Flex может быть дополнен мобильной подставкой с колесами, которая обеспечивает его легкое перемещение, возможность поворота и использования в портретном режиме. Кроме того, высоту стойки можно регулировать в зависимости от положения или роста пользователя.



Интерфейс LG One:QuickFlex адаптирован для сенсорного управления и спроектирован так, чтобы быть похожим на интерфейс мобильных устройств, что упрощает его использование. Корпус выполнен в стильном бежевом цвете с гладкой поверхностью и легко сочетается с окружающим интерьером.

LG One:Quick Flex может использоваться в деловой сфере, образовательных учреждениях и бытовых условиях. Совместная работа с описанием своих идей с помощью рисунков и заметок будет полезна для деловых встреч и коллективных обсуждений задач. Для образовательных учреждений LG One:Quick Flex является интерактивным обучающим инструментом, с помощью которого рисунки и записи учащихся, сделанные во время урока, могут быть сохранены как изображения. Студенты также оценят возможность делать заметки на учебных материалах и участвовать в дистанционных занятиях без какого-либо дополнительного оборудования. Кроме того, LG One:Quick Flex можно использовать для удаленного обучения, домашних тренировок и видеозвонков с близкими людьми.

Подробнее о сценариях использования: https://www.youtube.com/watch?v=TcJ7NIjkdbM, https://www.youtube.com/watch?v=HJEEw0v1x4s,
https://www.youtube.com/watch?v=hqumdWfbpYo

Сенсорный дисплей LG One:Quick Flex уже доступен в Казахстане. Подробнее о B2B продуктах LG: https://www.lg.com/kz/business.

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