LG СОВМЕСТНО С SOUNDHOUND РЕАЛИЗУЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ГОЛОСОВОГО ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СВОИХ СИСТЕМАХ IVI НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

— LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании с SoundHound AI, Inc. (SoundHound), ведущим мировым поставщиком решений в области голосового искусственного интеллекта (ИИ), о совместной разработке современных технологий голосового ИИ для следующего поколения автомобильных информационно-развлекательных (In-Vehicle Infotainment, IVI) систем.

Партнерство позволит использовать инновационные системы IVI от LG и передовую платформу голосового ИИ от SoundHound с поддержкой диалогового голосового управления для того, чтобы обеспечить самые современные удобства для водителя и пассажиров.









Будучи производителем интеллектуальной потребительской электроники и ИТ-продукции, LG стремится создать новые форм-факторы для автомобильной промышленности. Вместе с тем LG всегда старается выбирать инновационного партнера для будущих мобильных систем.





Передовая платформа голосового ИИ SoundHound построена на технологиях Speech-to-Meaning® (преобразование речи в смысловое значение) и Deep Meaning Understanding® (глубокое понимание смысла). Эти технологии обеспечили эволюцию голосового опыта от устаревшего интерфейса управления командами к более интуитивным диалоговым возможностям для водителей и пассажиров.





Новое сотрудничество также предоставит потребителям возможность воспользоваться другими преимуществами платформы SoundHound для голосовой коммерции. В результате водители и пассажиры смогут оплачивать топливо, парковку или даже заказывать еду прямо из своего автомобиля, просто используя микрофон и информационно-развлекательный дисплей. Такая голосовая коммерция способна помочь OEM-производителям в создании новых источников дохода за счет своих автомобилей, подключенных к Сети.





Распознавание голоса становится все более распространенным явлением в автомобильном сегменте после, хотя вначале оно было доступно только в качестве дополнительной опции в некоторых моделях автомобилей класса люкс. По мере повышения безопасности и удобства использования технология голосового ИИ даст автопроизводителям возможность предоставлять ряд услуг, которые позволят водителям выполнять различные задачи в режиме «свободных рук», не отвлекаясь от дороги. Более широкое внедрение этой технологии также улучшит любую поездку на работу или в путешествие для тех, кто находится на пассажирских местах.





В связи с тем, что в ближайшее десятилетие ожидается значительный рост рынка виртуальных помощников, все больше автопроизводителей признают необходимость внедрения функций распознавания голоса в программы своих автомобилей. Чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса и способствовать развитию технологии, LG установила партнерские отношения с SoundHound. Целью работы компаний является реализация инновационных голосовых функций и возможностей в системах IVI нового поколения LG, чтобы изменить к лучшему качество использования автомобиля.





«Мы рады сотрудничеству с SoundHound и с нетерпением ждем возможности создания новых автомобильных удобств благодаря бесшовной интеграции платформы голосового ИИ с нашей новейшей архитектурой системы IVI», – сказал Ын Сок Хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions (VS) Company. – «Это партнерство позволит нам более полно удовлетворить потребности наших заказчиков из автомобильной промышленности и создать инновационные решения, которые будут способствовать развитию будущих технологий мобильности».



«Наше соглашение с LG позволит автопроизводителям любого масштаба поставлять такие информационно-развлекательные системы с голосовым управлением, которые уже ожидают пользователи во всех областях своей повседневной жизни», – сказал Кейван Мохаджер (Keyvan Mohajer), президент и генеральный директор SoundHound. – «Мы вступаем в эпоху, когда люди будут рассчитывать на общение с устройствами таким же образом, как они общаются друг с другом, и что это взаимодействие будет полезным и проактивным. Эти возможности обеспечиваются самой передовой технологией голосового ИИ».



SoundHound, расположенная в Санта-Кларе, штат Калифорния, является ведущим инновационным разработчиком решений для распознавания голоса и обработки естественного языка на основе ИИ, работающим в различных отраслях, включая аудио, телекоммуникации, финансовые услуги и автомобильную промышленность.