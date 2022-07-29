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НОВАЯ ВЕРСИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WEBOS:УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ОБШИРНЫЙ КАТАЛОГ КОНТЕНТА
АЛМАТЫ, 29 июля 2022 года — LG Electronics (LG) представляет обновленную версию операционной системы webOS для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2022 года.
Новая версия инновационной платформы LG Smart TV обеспечивает удобство управления телевизором и упрощает поиск контента. В webOS 2022 года можно создавать персональные учётные записи для разных пользователей, что позволяет настроить быстрый доступ к любимым потоковым сервисам, а также получать индивидуальные рекомендации по контенту на основе истории просмотров. Вход в профили может быть выполнен либо из браузера ТВ, либо со смартфона с NFC Magic Tap. NFC Magic Tap можно использовать для зеркального отображения экрана мобильного устройства на телевизоре LG1. Новая технология 2022 года Always Ready трансформирует телевизор LG в мультимедийный дисплей, когда он не используется. Функция легко настраивается в меню телевизора, активируется нажатием кнопки питания на пульте дистанционного управления LG и превращает экран в цифровой холст для демонстрации художественных работ, отслеживания времени или воспроизведения музыки2.
В серии умных телевизоров LG 2022 года присутствуют популярные онлайн-кинотеатры (Кинопоиск, ivi, more.tv, Premier, Okko, Start), в которых можно посмотреть, как новейшие, так и давно любимые фильмы и сериалы. В телевизоре существенно улучшен браузер, оптимизированный для просмотра сайтов на большом экране, в нём по умолчанию используется поисковая система Яндекс.
Поддерживается голосовое управление на русском языке. Обладатели моделей с пультом Magic Remote могут отдавать команды управления и поиска непосредственно через микрофон, встроенный в пульт.
Подробнее о телевизорах LG https://www.lg.com/kz/televisions
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1 Обмен контентом (например, фотографиями, музыкой, видео) поддерживается на совместимых устройствах Android и iOS. Зеркальное отображение экрана поддерживается на совместимых устройствах Android, а поддержка устройств iOS будет добавлена позднее в 2022 году.
2 Always Ready доступна в сериях Z2, G2, C2 и др. Функцию можно отключить в меню настроек телевизора.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-novaya-versiya-operatsionnoy-sistemy-webos.html isCopied
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