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LG И SM ENTERTAINMENT ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕРВИСОВ ДОМАШНЕГО ФИТНЕСА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
На официальной церемонии запуска Fitness Candy, состоявшейся сегодня в Сеуле, оба партнера поделились своим видением предоставления новых и разнообразных возможностей для занятий фитнесом в домашних условиях. Объединив свой опыт в области инновационных потребительских технологий и передовых развлечений, LG и SM стремятся создать комплексную платформу, наполненную контентом, услугами и сопутствующими товарами, чтобы помочь людям улучшить свое здоровье и физическую форму.
LG будет разрабатывать, поддерживать и управлять сервисными платформами для Fitness Candy. Являясь мировым лидером в области создания удобных программных и аппаратных решений, интегрирующих передовые возможности искусственного интеллекта и анализа данных, компания займется выпуском нового поколения домашних фитнес-устройств, уделяя первостепенное внимание удобству, простоте использования и F.U.N. опыту клиентов. SM, которая известна своей широкой глобальной аудиторией благодаря разнообразному составу талантливых исполнителей, предоставит контент мирового класса для вдохновения и мотивации пользователей всех уровней физической подготовки.
Как компания, занимающаяся созданием и производством контента и устройств для домашнего фитнеса, Fitness Candy будет работать через приложение на основе подписки. Приложение, выпуск которого намечен на сентябрь, будет доступно для установки на различные операционные системы и устройства, такие как смартфоны и телевизоры. Оно будет предоставлять интерактивные персонализированные услуги, собирая данные с умных браслетов, камер и устройств для тренировок.
Fitness Candy предлагает контент в шести категориях: силовые тренировки, основные упражнения, высокоинтенсивные интервальные тренировки (High-Intensity Interval Training, HIIT), танцы, растяжка и медитация. Продолжительность занятий в каждой категории составит от 10 до 40 минут, обновления будут выходить еженедельно.
Работая в тесном сотрудничестве с SM, Fitness Candy нацелена на создание контента не только для домашнего фитнеса, но и такого, который пользователи смогут смотреть легко и с удовольствием. Воплощая свой слоган Beyond Fitness, Sweet Life («Жить в наслаждение, не ограничиваясь фитнесом»), компания планирует обеспечить изобилие такого контента как спортивные, развлекательные и документальные программы, а также материалы, помогающие соблюдению здоровой диеты, восстановлению и снятию стресса.
Платформа Fitness Candy предоставит пользователям доступ к широкому спектру интерактивного фитнес-контента с участием популярных корейских знаменитостей, таких как амбассадор Fitness Candy и модель Хан Хё Чжин (Han Hye-jin), танцовщица Айки (Aiki) и актриса Чхве Ё Чжин (Choi Yeo-jin). Различные южнокорейские спортсмены, включая триатлониста Хо Мин-хо (Heo Min-ho), олимпийского призера по тхэквондо Ли Дэ-хуна (Lee Dae-hoon), шорт-трекиста Ли Ю-бина (Lee Yu-bin) и бывшего игрока в регби Андре Джин Кокиллара (Andre Jin Coquillard), приняли активное участие в процессе создания контента, что позволило компании предоставить пользователям еще больше профессиональных и развлекательных материалов.
Компания намерена представить целый ряд новых устройств, которые могут быть подключены к ее приложению, что позволит пользователям более эффективно наслаждаться контентом. Одним из них является устройство, способное распознавать и отслеживать движения пользователя благодаря использованию камеры LG с искусственным интеллектом и платформы интернета вещей (IoT). Подключаясь к телевизору пользователя по беспроводной сети, оно обеспечивает двусторонний обмен данными, создавая идеальные условия для проведения виртуальных индивидуальных тренировок и участия в прямых трансляциях занятий.
Полностью используя инновационные технологии LG, такие как искусственный интеллект, большие данные, электродвигатели и дисплеи, компания также планирует разработать такие продукты, как устройства для тренировки мышц, домашние велосипеды и умные браслеты.
«Мы собираемся трансформировать парадигму бизнеса LG из компании, ориентированной на функциональность бытовой техники, в компанию, заботящуюся о впечатлениях пользователей. Мы станем компанией, которая предоставляет интеллектуальные решения для жизни, чтобы обеспечить наилучшие впечатления клиентов», – сказал Уильям Чо (William Cho), CЕО LG Electronics. – «Благодаря Fitness Candy инновационные технологии LG и возможности SM по созданию контента объединятся для разработки дифференцированных решений для комфортной жизни, которые обеспечат невиданный ранее потребительский опыт».
«Объединение инновационных технологий LG и музыкального, танцевального и другого контента SM, которые проложили дорогу в будущее для K-pop – это отличная возможность для двух компаний внести свой вклад в глобальную индустрию фитнеса и здравоохранения», – сказал Ли Сун Су (Lee Sung-su), со-СЕО SM Entertainment. – «Fitness Candy– это проект цифрового фитнес-контента, который выходит за рамки простого знакомства с диетами и с большой вероятностью он даст пользователям возможность заново открыть для себя здоровые фитнес-привычки».
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