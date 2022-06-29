LG ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

СЕУЛ, 29 июля 2022 года— LG Electronics Inc. (LG) объявила о самых высоких доходах за второй квартал, отражающих высокие продажи бытовой техники LG в ключевых регионах и прибыльный рост бизнеса LG по производству автомобильных компонентов на фоне восстановления мировой автомобильной промышленности.





Во втором квартале 2022 года выручка LG составила 19,5 триллиона вон (KRW), что на 15 процентов выше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. Операционная прибыль во втором квартале составила 792,2 миллиарда вон, что на 12 процентов ниже, чем в этом же квартале прошлого года, главным образом из-за сложностей в цепочке поставок и более высоких расходов на логистику.

Учитывая влияние на бизнес меняющегося состояния пандемии и экономических условий, LG использует свой комплексный бизнес-портфель, увеличивая продажи от продукции премиум-класса до изделий массового спроса и развивая такие направления бизнеса, как производство автозапчастей.

LGHomeAppliance& AirSolutionCompany объявила о выручке в размере 8,07 триллиона KRW во втором квартале. Впервые в истории LG доход одного подразделения превысил 8 триллионов вон за квартал. Операционная прибыль составила 432,2 миллиарда вон. Доходы выросли на 18 процентов по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в основном благодаря росту продаж бытовой техники премиум-класса и новых категорий, таких как гигиенические товары с использованием паровой технологии в ключевых регионах Северной Америки и Латинской Америки. Подразделение намерено сохранить темпы роста за счет повышения конкурентоспособности продукции премиум-класса и укрепления линейки товаров массового спроса.

LGHomeEntertainmentCompany во втором квартале показала выручку в размере 3,46 триллиона вон, при этом операционные убытки составили 18,9 миллиарда вон, что отражает увеличение маркетинговых инвестиций в соответствии с усилением рыночной конъюнктуры. Стратегия LG в секторе домашних развлечений будет сосредоточена на эффективном управлении маркетинговыми расходами и наращивании сегмента телевизоров премиум-класса, особенно в сезоны высоких продаж, включая Чемпионат мира по футболу и праздники.

LGVehiclecomponentSolutionsCompany добилась во втором квартале продаж на сумму 2,03 триллиона вон, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года, и впервые обеспечила прибыльность подразделения. Значительный рост продаж был обусловлен тем, что LG проактивно отреагировала на повышение спроса со стороны автопроизводителей с помощью эффективного управления цепочкой поставок. В условиях неопределенности, вызванной инфляцией и геополитическими рисками, компания продолжит строить прочные отношения с автопроизводителями во всем мире наряду с эффективным управлением структурой затрат для дальнейшего повышения прибыльности.

TheLGBusinessSolutionsCompany получила во втором квартале значительную выручку в размере 1,54 триллиона вон и операционную прибыль в размере 14,3 миллиарда вон. Доходы выросли на 19 процентов по сравнению с прошлым годом в основном за счет оздоровления в сегменте «бизнес для бизнеса». Компания намерена активно развивать сегмент B2B, разрабатывая более специализированные решения и расширяя портфель продуктов для стабильного роста.

Прекращенная операционная деятельность: Финансовые результаты второго квартала бизнеса LG по производству солнечных панелей, который был закрыт в июне, как было объявлено ранее, рассматриваются как убыток от прекращенной операционной деятельности.