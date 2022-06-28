LG ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОБОТОВ ОТ DET NORSKE VERITAS

СЕУЛ, 28 июня 2022 года— LG Electronics (LG) вновь подтвердила свои технологические возможности и стремление к созданию безопасных инноваций для лучшей жизни, став первой компанией в мире, которая получила сертификат ISO 13849-11 на свой модуль контроллера безопасности, используемый в мобильных сервисных роботах. Новая сертификация, которая распространяется на передовые контроллеры безопасности LG для роботов, была выдана Det Norske Veritas (DNV), международным аккредитованным регистратором и классификационным органом со штаб-квартирой в Норвегии.

Новый контроллер безопасности для роботов, разработанный LG, обеспечивает высочайший уровень эксплуатационной безопасности и надежности, активно управляя настройками роботов, отслеживая сигналы от датчиков роботов в режиме реального времени и обеспечивая защитное замедление или остановку при выявлении любого риска.

Контроллер безопасности LG состоит всего из одного модуля и предлагает значительное преимущество перед обычными контроллерами – он может быть легко адаптирован в соответствии с конкретными техническими характеристиками каждого робота или для удовлетворения уникальных требований каждого клиента.

Если ранее производителям приходилось анализировать и оценивать каждый отдельный аспект функциональной безопасности для каждого выпускаемого ими робота, то теперь, благодаря усовершенствованному контроллеру LG, этого больше не требуется. Ожидается, что это поможет компании быстрее, чем раньше, проверять подлинность и запускать в производство новых сервисных роботов, например, хорошо известных серий LG CLOi ServeBot и LG CLOI GuideBot.

Будучи лидером в быстро меняющейся отрасли робототехники, LG собрала множество данных и ноу-хау за многие десятилетия постоянных инноваций. Компания выпускает широкий спектр робототехнических решений, оптимизированных для таких объектов, как отели, больницы и рестораны, и эффективно использует свои разнообразные технологические возможности, в том числе, в области систем автономного вождения, датчиков, искусственного интеллекта и камер.

Недавно компания объявила о полномасштабном выходе на рынок логистических роботов нового поколения, представив LG CLOi CarryBot, разработанного в сотрудничестве с CJ Logistics, одной из крупнейших южнокорейских фирм по доставке посылок.

«Поскольку автономные роботы для промышленного и потребительского использования получают все большее распространение, роль технологий для обеспечения безопасности роботов продолжает расти», – сказал доктор Пэк Сын Мин (Baek Seung-min), руководитель лаборатории передовой робототехники LG Electronics. – «Мы лидируем в этой важной области, опираясь на наши значительные технологические возможности и реальный опыт в прикладной робототехнике, чтобы обеспечить высочайший уровень функциональной безопасности для следующего поколения автономных роботов».

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1 Международный стандарт для связанных с безопасностью частей систем управления оборудованием, определенный Международной организацией по стандартизации (ISO).