LG РАСШИРЯЕТ СВОЙ БИЗНЕС В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

СЕУЛ, 27 ИЮНЯ 2022 ГОДА— LG Electronics (LG) сегодня объявила о покупке южнокорейского поставщика решений для зарядных устройств электромобилей (Electric Vehicle, EV), AppleMango Co, Ltd., вместе с GS Energy и GS Neotek. Ожидается, что это приобретение ускорит рост бизнеса LG по производству зарядных устройств для электромобилей и позволит компании использовать преимущества перспективных бизнес-возможностей.







Этот стратегический шаг в сочетании с собственными компетенциями и богатым опытом LG в сегментах B2C и B2B позволит компании создать полнофункциональные зарядные станции с удобным интерфейсом и контролем/управлением в режиме реального времени. LG продолжает совершенствовать свое направление в области решений для зарядки электромобилей, используя свои выдающиеся технологии цифровых информационных панелей – в частности, свой цифровой дисплей IP-класса для наружного применения с прочным, пыле- и водонепроницаемым корпусом.







AppleMango, основанная в 2019 году, разработала собственные технологии и системы, включая тонкое быстродействующее зарядное устройство, для удовлетворения растущего мирового спроса на решения для зарядки EV. В дополнение к лидирующим на рынке технологиям зарядки, LG намерена обеспечить доступ к необходимой операционной инфраструктуре, тесно сотрудничая с GS Energy и GS Neotek. Обе компании GS имеют значительный опыт в эксплуатации зарядных станций EV и сопутствующего бизнеса.

Новое приобретение поможет LG стать поставщиком интегрированных решений, объединив возможности разработки новых зарядных устройств и существующей собственной системы управления зарядкой EV. Помимо этого, ожидается, что данное приобретение обеспечит синергию с деятельностью LG в области автомобильных компонентов, включая разработку и поставку батарей для EV и смежных продуктов, таких как системы хранения энергии (Energy Storage System, ESS) и решения по управлению энергией.

«Ожидается, что рынок зарядки EV будет быстро расти в связи с растущим спросом на более экологичные автомобили», – сказал Пэк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент LG Electronics Business Solutions Company. – «Используя наши ноу-хау и опыт в секторе B2B, мы будем предлагать индивидуальные, интегрированные решения по зарядке автомобилей для различных клиентов, повышая конкурентоспособность нашего действующего бизнеса и обеспечивая нашу готовность к будущим перспективам».

Сегодня LG располагает обширным бизнес-портфелем в сфере EV, а недавно открытое направление по выпуску решений для зарядки электромобилей присоединилось к другим принадлежащим LG концернам, включая LG Vehicle component Solutions (VS) Company, ZKW Group и совместное предприятие LG Magna e-Powertrain. В этом году LG запустит линию по производству зарядных устройств для EV в LG Digital Park в Южной Корее. Компания намерена в ближайшем будущем предложить индивидуальные решения по зарядке для различных объектов, таких как частные дома, торговые центры, гостиницы и государственные учреждения.