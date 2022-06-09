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LG ПОДГОТОВИЛА РЕАЛИСТИЧНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВЫСТАВКЕ INFOCOMM 2022
СЕУЛ, 9 июня 2022 года — LG Electronics (LG) представит свои инновационные коммерческие технологии, включая прозрачные OLED-панели, широкий модельный ряд светодиодных вывесок и автономных роботов-помощников в Лас-Вегасе (США) на выставке InfoComm 2022 с 8 июня. LG продемонстрирует различные сценарии коммерческого использования продукции в семи различных областях, которые покажут, как продукты LG помогают удовлетворить потребности бизнеса в оснащении залов заседаний, розничных бутиков, подъездных путей, домашних офисов, профессиональных творческих студий и других вариантах использования.
На стенде посетителям будут представлены детально продуманные технологические реализации в помещениях, которые покажут, как практически все предприятия сегодня могут использовать цифровые инструменты для повышения эффективности, продуктивности и качества обслуживания клиентов.
В зоне разработок LG для розничной торговли посетители увидят светодиодное решение для вывесок с применением 54-дюймовых безрамочных дисплеев, позволяющее интеграторам создать эффект бесшовного просмотра. Новый 54-дюймовый модуль LG LED Bloc (модель LSAC) примерно в четыре раза больше по площади, чем наиболее часто используемые светодиодные витрины, а его уникальный размер позволяет использовать эту модель как 55-дюймовый ЖК-дисплей для видеостен с простой установкой – он полностью совместим с кронштейнами существующих моделей ЖК-видеостен1. Также в зоне решений для розницы будет представлен первый многоцелевой робот компании для обслуживания клиентов LG CLOi GuideBot. Он разработан для оказания помощи в ориентировании на местности, повышения безопасности, а также для эффективных рекламных возможностей. Приветливое цифровое лицо LG CLOi GuideBot и два больших сенсорных экрана призваны коренным образом изменить обслуживание клиентов практически везде – от музеев и конференц-центров до кинотеатров и гостиниц.
Зона приемной подчеркивает творческие и вовлекающие возможности прозрачных OLED-панелей LG Signage, а также демонстрирует, как 88-дюймовые ультраширокие панели LG Ultra Stretch и ультратонкие вывески LG Ultra Slim LED могут обеспечить информативное и привлекательное оформление заднего фона.
В зоне решений для совместной работы и образования посетители смогут ознакомиться с технологиями, предназначенными для залов заседаний, конференц-залов, учебных аудиторий и образовательных площадок. Среди представленных продуктов – 136-дюймовый светодиодный дисплей LG LED All-in-One со встроенным системным контроллером и динамиками, 55- и 43-дюймовые интерактивно сенсорные панели с инструментами для совместной работы и видео конференц-связи LG One:Quick Works и One:Quick Flex 4K, 86-дюймовая интерактивная доска LG CreateBoard, новый 28-дюймовый монитор LG DualUp с уникальным соотношением сторон 16:18, 27-дюймовый настольный монитор QHD Ergo Dual, 15-дюймовый ноутбук LG gram, а также 98-дюймовая широкоформатная UHD вывеска для учебных аудиторий.
Экспозиция жилой зоны разделена на два зала. В зоне домашнего кинотеатра будет представлен LG MAGNIT – великолепное качество изображения, создаваемое несколькими миллионами самоизлучающих светодиодных пикселей, позволяет людям наслаждаться любимыми фильмами у себя дома. В зоне домашнего офиса будут представлены 43-дюймовый дисплей One:Quick Flex, 14-дюймовый ноутбук LG gram и два эргономичных настольных монитора с разрешением QHD, которые могут быть ориентированы независимо друг от друга, образуя ультраширокий дисплей с форматом экрана 32:9 или 16:18, или одновременно предлагая вертикальный и горизонтальный экран.
Профессионалов в области творческих профессий, кино и телевещания может особенно заинтересовать зона OLED Pro Creative Studio, где демонстрируются исключительные цвета, четкость и производительность 32-дюймового настольного монитора LG UltraFine™ OLED Pro, который может быть дополнен мониторным козырьком и съемным датчиком самокалибровки. Дополняют пространство два 65-дюймовых дисплея UltraFine™ OLED Pro, один из которых установлен на стене, а другой – на подставке.
Зона комнаты контроля демонстрирует, как 136-дюймовый LED-дисплей LG «все в одном» может быть использован в центрах управления. Кроме того, 55-дюймовые ЖК-панели Even Bezel с тонкой рамкой образуют разнообразные видеостены с практически не различимым разделением между панелями. 43-дюймовый настольный монитор IPS UHD будет представлен вместе с 49-дюймовым изогнутым монитором IPS Dual QHD UltraWide™ с соотношением сторон 32:9.
Наконец, в зоне проекторов будут представлены лазерные проекторы LG CineBeam Laser 4K UHD с высокой яркостью и ультракороткофокусным расстоянием (UST), а также совершенно новый бизнес-проектор ProBeam, показывающий, как обширная линейка продуктов компании предлагает оптимизированные решения практически для любой ситуации и потребностей.
1 54-дюймовый светодиодный модуль LED Bloc может быть установлен с помощью настенного крепления VESA (600×400) и винтов.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-infocomm-2022.html isCopied
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