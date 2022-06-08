СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ LG ПОСАДИЛИ 50 ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ВМЕСТЕ С ВОСПИТАННИКАМИ АЛМАТИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ДОМА №1

В начале июня отмечается два важных праздника – Международный день защиты детей (1 июня) и Всемирный день окружающей среды (5 июня). Оба события призваны напомнить о том, как важно проявлять доброту по отношению к окружающим нас людям и заботиться о мире, в котором мы живём.









Постоянно развивая социально-ответственные (CSR) инициативы бизнеса и внедряя инновации, направленные на защиту окружающей среды, LG регулярно проводит благотворительные акции, нацеленные на улучшение качества жизни местного сообщества.









В продолжение состоявшихся ранее в Казахстане CSR-мероприятий компании, таких как Дни Донора «Протяни руку помощи», спонсорства Республиканского академического конкурса-фестиваля юных талантов «Prima Nota Fest» и образовательных CSR лекций для студентов местных ВУЗов, в начале лета команда LGEAK организовала экологическую благотворительную акцию на территории Алматинского областного детского дома №1.









Вместе с воспитанниками детского дома сотрудники компании высадили 50 плодовых деревьев и своим примером показав, как важно заботиться об окружающей нас природе.









Каждый из детей выбрал своё дерево для посадки – яблоню, сливу, абрикос, вишню или грушу, а сотрудники LGEAK вместе с приглашенными специалистами по посадке деревьев рассказали ребятам, как правильно ухаживать за их саженцами, чтобы получить урожай в самые кратчайшие сроки. В завершении мероприятия все дети получили памятные подарки от LG.



В компании уверены в том, что принципы устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса являются залогом коммерческого успеха и гарантии обеспечения высокого качества жизни каждого человека.





Постоянно внедряя технологии, помогающие минимизировать влияние производственных процессов на природные ресурсы планеты, проводя образовательные мероприятия для молодого поколения и следуя принципам инклюзивного подхода при разработке техники, LG показывает, как современный инновационный бизнес может стать важным участником общества, способствуя решению важных технологических и социальных вопросов.