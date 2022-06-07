LG LED SIGNAGE VISUAL PLANNER: ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ LG

— Компания LG Electronics (LG) представляет приложение LG LED SIGNAGE VISUAL PLANNER для визуализации LED экранов компании LG. С помощью данного инструмента можно увидеть, как будет выглядеть дисплейное решение LG, вывести на него изображение или видео, заранее рассчитать подключение питания и сигнала, и другое.

Чтобы начать работу с приложением, необходимо загрузить изображение помещения, куда планируется интегрировать экран LG. Приложение позволяет в виртуальной симуляции пространства учитывать его параметры, в частности, высоту потолков. В пространство можно вписать точную модель дисплея LG (они предлагаются на выбор в самом приложении), и оценить, насколько удачно визуально он интегрирован в помещение. Также можно оценить, насколько эффектно дисплей LG будет расположен на фасаде здания: для этого также требуется загрузить нужное вам изображение здания. Кроме того, посмотреть, как проигрывается контент на выбранном дисплее LG: достаточно загрузить в программу видео или фото, которое хотите оценить. Приложение также позволяет визуализировать схему подключения к контроллеру выбранного экрана, что облегчает процесс установки профессионального решения от LG.















Приложение LG LED SIGNAGE VISUAL PLANNER можно скачать по ссылке: http://lsvp.lge.com/landing/led