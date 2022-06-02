ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ LG ПОЛУЧИЛ АККРЕДИТАЦИЮ ОТ КОМПАНИИ TÜV RHEINLAND

Сеул, 2 июня 2022г.— Центр тестирования программного обеспечения компании LG Electronics (LG) официально получил статус назначенной лаборатории TÜV Rheinland. Это означает, что теперь центр может проводить испытания функциональной безопасности любого автомобильного программного решения, соответствующего стандарту ISO 26262-6.* Первый в мире центр тестирования программного обеспечения, получивший такой статус от TÜV Rheinland, обладает возможностями для независимой оценки и подтверждения качества и функциональной безопасности широкого спектра автомобильных программных продуктов: от систем автономного вождения и бортовых сетей до электрических и электронных устройств.









В соответствии с соглашением о взаимном признании ILAC (ILAC MRA), отчёты, выданные Центром тестирования программного обеспечения LG, принимаются в 70 странах и территориях, включая США и Европу, и пользуются таким же доверием, как и отчеты, выданные специализированным сторонним агентством по тестированию.





Чтобы получить подтверждение от TÜV Rheinland, одной из ведущих мировых организаций по тестированию, институт или учреждение должны соответствовать широкому спектру строгих стандартов, охватывающих такие критерии, как условия проведения испытаний, оборудование, возможности и процессы.



После того, как предприятие получает статус назначенной лаборатории TÜV Rheinland по программному обеспечению функциональной безопасности автомобилей, оно может в полном объеме решать задачи автомобильной промышленности, проводя испытания и предоставляя подтверждение TÜV Rheinland для программных решений компаний. Это последнее достижение также дает LG возможность еще больше укрепить свою конкурентоспособность в быстро развивающейся области автомобильного программного обеспечения.



В прошлом году Центр тестирования программного обеспечения LG получил аккредитацию от уважаемой во всем мире Корейской схемы аккредитации лабораторий (KOLAS), став сертифицированной лабораторией ISO 26262-6 для проведения оценки программного обеспечения автономных транспортных средств и измерения качества электрической и электронной продукции (IEC 61508-3). В настоящее время LG является единственным корейским производителем, который может самостоятельно подготовить и выпустить отчет, санкционированный KOLAS, охватывающий все эти ключевые области.





«Мы искренне гордимся тем, что наша лаборатория программного обеспечения получила подтверждение TÜV Rheinland и аккредитацию KOLAS менее чем за год», – сказал Ким Бён-хун, технический директор LG Electronics. «LG будет продолжать развивать программное обеспечение автомобильной промышленности мирового класса, чтобы предоставить потребителю дифференцированный опыт, основанный на высоком уровне безопасности».





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* Международный стандарт функциональной безопасности электрических и электронных систем, установленных в серийных дорожных транспортных средствах, определенный Международной организацией по стандартизации (ISO).