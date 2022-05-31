НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА С ЕДИНОЙ СИСТЕМОЙ LG WASHTOWER ДЛЯ СТИРКИ И СУШКИ

Алматы, 31 мая 2022 года— LG Electronics (LG) объявила о начале продаж в Казахстане новой системы по уходу за одеждой LG WashTower ® Objet Collection . Сдвоенное решение для стирки и сушки с вертикальной компоновкой, изначально спроектированное как единое целое, сочетает эргономичный комфорт и удобство пользования для бережной стирки и сушки, а ее инновационный дизайн отлично подходит для большинства пространств и стилей оформления.











LG WashTower® оснащена дверцами из черного закаленного стекла, стойкого к царапинам, а также декоративными хромированными элементами и отделкой в зеленых и бежевых тонах. Инновационная центральная панель управления Center Control™, обеспечивает легкий доступ к элементам управления стиральной и сушильной машиной на идеальной высоте.











Стиральная машина с поддержкой усовершенствованной технологии AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) использует искусственный интеллект для подбора оптимального алгоритма стирки исходя из объема загрузки, типа и свойств ткани1 . Усовершенствованный искусственный интеллект сокращает время цикла и потребление энергии без ущерба для эффективности стирки.











В новой стиральной машине с фронтальной загрузкой также используется проверенный временем метод придания одежде чистоты и свежести с помощью технологии подачи пара LG. Технология TurboWash™ 360° обеспечивает максимальное распыление воды в сочетании с моющими средствами для лучшего эффекта при быстрых циклах стирки и меньшем повреждении одежды. Благодаря увеличенному до пяти количеству распылителей воды, цикл качественной тщательной стирки теперь можно провести всего за 30 минут.











Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ вещи из натуральных волокон не дадут усадки, ведь температура сушки не превышает 50 градусов Цельсия. Процесс сушки будет проходить более бережно, а счета за электроэнергию станут в разы меньше. Паровая технология LG с поддержкой гипоаллергенной функции Allergy Care устраняет до 99,99% распространенных бактерий2 и других невидимых аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.











Встроенный электронный блок уже на старте определяет количество времени, необходимое для завершения полного цикла стирки и сушки3 . Для определения точной температуры белья и ее автоматической настройки во время сушки для равномерного высыхания служит специальный инфракрасный датчик. В стиральную машину LG WashTower® вмещается до 18 кг одежды, в сушильную – до 16 кг.

Стиральная машина обменивается информацией с сушильной машиной с помощью функции LG Smart Pairing™, предлагая индивидуальные варианты сушки с учетом предпочтений пользователя. В итоге сушильная машина автоматически настраивается на оптимальный режим работы с предварительным прогревом барабана для повышения качества и сокращения общего времени цикла.

Благодаря поддержке беспроводного интерфейса Wi-Fi и интеллектуальной технологии ThinQ™, пользователь может настраивать и контролировать работу LG WashTower® с помощью смартфона в любом месте и в любое время, загружая при необходимости дополнительные режимы стирки и сушки из облачного сервиса.







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1 Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут отличаться в зависимости от модели или региона.

2 Сертифицирован Корейским научно-исследовательским институтом по испытаниям одежды (KATRI) на способность удалять 99,99% золотистого стафилококка, синегнойной палочки и клебсиеллы пневмонии в паровом санитарном цикле.

3 Сертифицирован Intertek на способность стирать и сушить легкую нагрузку белья за один час или одну рубашку за 35 минут.