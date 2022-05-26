LG ПОДДЕРЖИВАЕТ ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАМКАХ КАМПАНИИ #CAREFOR

— LG Electronics (LG) запустила кампанию по продвижению осознанного образа жизни, чтобы вдохновить своих клиентов на небольшие действия, оказывающие положительное влияние на будущее планеты. Целью экологической кампании стало повышение осведомленности о глобальном потеплении и изменении климата. В рамках нее компания также делится полезными советами о том, как сократить выбросы углерода с помощью кондиционеров LG последнего поколения. Кампания уже запущена на Филиппинах и в течение года будет действовать и на других рынках.Серия кампаний #CareFor –– одна из ESG-инициатив (англ. environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление) LG –– направлена на то, чтобы действия, оказывающие положительное влияние на экологию, стали для людей привычными, а также на то, чтобы рассказать покупателям о возможностях создания более здоровой и эффективной домашней экосистемы с техникой LG.Одна из них, кампания #CareForWhereYouLive, побуждает людей принять участие в решении проблемы глобального потепления, внося небольшие изменения в повседневные домашние дела, чтобы сократить объемы выбросов и углеродный след. Кроме того, в рамках кампании #CareForWhereYouLive LG демонстрирует новые технологии, используемые в кондиционерах, направленные на поддержание экологичного образа жизни.

К запуску кампании было опубликовано вдохновляющее видео , в котором изменение температуры кондиционера на один градус создает эффект бабочки, оказывающий позитивное влияние на жизни многих людей. Оно показывает, что даже небольшие действия могут оказать значимое влияние в преодолении климатического кризиса.







Устанавливая температуру кондиционера на отметке в 24-26°C, вы не только сохраняете комфортную среду в помещении, но и помогаете планете. Кондиционеры LG разработаны с учетом комфорта клиентов и влияния их работы на экологию. Они используют на 70% меньше энергии и на 40% быстрее охлаждают пространство по сравнению с остальными моделями благодаря компрессору DUAL Inverter Compressor™.1 Более того, кондиционеры нового поколения LG DUALCOOL обладают не только функциями охлаждения и обогрева, а также и функцией очистки воздуха.





Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Лю Джэ-чхол (Lyu Jae-cheol): «LG продолжит внедрять современные технологии для развития бытовой техники, которая положительно влияет на жизнь наших клиентов и экологию планеты. Мы надеемся, что наши кампании #CareFor будут и дальше вовлекать людей в тему осознанного потребления и способствовать объединению их в глобальное сообщество, готовое творить лучшее будущее».





LG приглашает клиентов поделиться собственными лайфхаками по минимизации негативного влияния на экологию, выкладывая публикации в социальных сетях с хэштегами #Careforwhereyoulive, #LGAirSolution, #Reducecarbon и #Energysaving (#ЗаботьтесьоМестеГдеВыЖивете, #РешенияLGдляОчисткииКондиционированияВоздуха, #СократитьУглеродныйСлед, #ЭнергоСбережение).







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1 На основе тестов TÜVRheinland, проведенных в соответствии с внутренними методами тестирования LG, сравнивающими время охлаждения и энергопотребление. Испытание проводилось в камере площадью 69 метров3 (4,3 х 7,0 х 2,3 м) при температуре 33oC и относительной влажности 60 процентов с использованием кондиционера LG с двойным инверторным компрессором (DUALInverterCompressor модель US-Q242Kxy0) и кондиционера LG с компрессором постоянной скорости (модель TS-H2465DA0). Экономия энергии измеряется путем сравнения энергопотребления двух моделей в течение 8 часов работы. Скорость охлаждения измеряется временем, необходимым для охлаждения камеры с 33oC до 26,5oC.