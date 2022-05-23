ИГРОВЫЕ МОНИТОРЫ LG ULTRAGEAR ПЕРВЫМИ В МИРЕ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО СТАНДАРТУ VESA ADAPTIVESYNC DISPLAY

— Игровые мониторы UltraGear™ (модели 27GP950 и 27GP850) производства LG Electronics (LG) первыми в мире удостоены сертификата VESA® AdaptiveSync Display, выданного Ассоциацией стандартов видеоэлектроники (VESA). Новый логотип VESA® AdaptiveSync Display призван помочь потребителям перед покупкой легко определить и сравнить производительность игровых мониторов с переменной частотой обновления (VRR), поддерживающих протокол VESA Adaptive-Sync.

Чтобы пройти сертификацию VESA AdaptiveSync Display, элитные игровые мониторы LG должны соответствовать всесторонним и строжайшим требованиям спецификации VESA Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification (Adaptive-Sync Display CTS), в которой используется более 50 критериев тестирования для установления четких эталонов оценки возможностей VRR мониторов и ноутбуков. Благодаря высокой частоте обновления, быстрому времени отклика от серого к серому (GTG) и низкой задержке, два игровых монитора UltraGear выполнили или превзошли требования теста, указанные в новом открытом стандарте VESA.



Мониторы LG UltraGear 27GP950 и 27GP850, сертифицированные по стандарту AdaptiveSync Display, обеспечивают уровень визуальной отдачи, необходимый для плавного игрового процесса. Обе модели соответствуют требуемым показателям по стандарту VESA Adaptive-Sync Display CTS, включая несколько ключевых измерений, таких как частота обновления, мерцание экрана и время отклика. Два 27-дюймовых игровых монитора оснащены передовыми панелями LG Nano IPS с высокой частотой обновления и временем отклика в 1 миллисекунду GTG, что обеспечивает плавность игрового процесса и четкое, безупречное изображение в играх как для ПК, так и для консолей.





«Требования VESA Adaptive-Sync Display CTS устанавливают четкий, последовательный стандарт для оценки возможностей игровых мониторов и помогают потребителям принимать обоснованные решения о покупке. – сказал Джим Чоут (Jim Choate), менеджер программы соответствия VESA. – Первые в мире продукты с новым логотипом AdaptiveSync Display – игровые мониторы LG UltraGear, показали прекрасные результаты во всех предусмотренных тестах».





«Мы гордимся тем, что LG UltraGear стали первыми мониторами, получившими сертификат VESA AdaptiveSync Display. – сказал Со Янг-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – С выходом новых моделей 2022 года, включая UltraGear 27GP95R, мы будем соответствовать не только высоким стандартам тестов производительности VESA, а также и ожиданиям и разнообразным потребностям современных потребителей».