LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 6G И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА КОНФЕРЕНЦИИ IEEE ICC

СЕУЛ, 17 мая 2022 г.— Компания LG Electronics (LG) представляет широкую линейку новых инновационных мобильных технологий, включая решения для подключенных к интернету транспортных средств с использованием системы 6G и искусственного интеллекта на Международной конференции по коммуникациям IEEE (ICC) 2022 года. Основная тема выставки ICC, проходящей в этом году с 16 по 20 мая в Конгрессно-выставочном центре COEX в Сеуле, Южная Корея, звучит как «Интеллектуальная цифровая коммуникация для умного мира» (Intelligent Connectivity for Smart World’). Мероприятие проводится в гибридном формате, предусматривающем работу на стендах и личное посещение, демонстрацию виртуального контента, а также возможность онлайн-участия.







Являясь одной их двух ведущих конференций сообщества IEEE Communications Society, ICC обычно привлекает около 2000 участников из более чем 70 стран мира. Ежегодное мероприятие предлагает информативные сессии с обзором захватывающих глобальных тем и важных технических вопросов, а также тренинги, семинары и отраслевые дискуссии, в которых может принять участие каждый посетитель.







В соответствии с основной темой интеллектуальной системы коммуникаций, объявленной на ICC 2022, компания LG демонстрирует свой концепт-кар OMNIPOD – полностью автономное подключенное к интернету транспортное средство, которое может использоваться как полноценное пространство для личного досуга или работы. LG OMNIPOD имеет уникальный экран Meta-вселенной размером от пола до потолка и оснащён большим количеством других передовых технологий для соответствия уникальным потребностям пассажиров. OMNIPOD, который может быть использован практически как любой тип помещений, от офиса и студии звукозаписи или видеомонтажа до комфортного лаунджа, олицетворяет собой мобильное решение будущего, которое полностью переосмысливает представления о транспорте.







Кроме того, в рамках конференции LG представляет свои передовые коммуникационные решения 6G, включая технологию передачи и приема радиосигналов Full Duplex, которая максимизирует частотную эффективность, а также устройство усиления мощности, разработанное совместно с Институтом Фраунгофера Генриха Герца (Fraunhofer Heinrich Hertz Instituteб HHI), для обеспечения беспроводной передачи и приема данных 6G THz. Компания также продемонстрирует решение для смартфонов Soft V2X (где V2X означает “транспортное средство для всего”), которое позволяет автомобилю взаимодействовать с соседними транспортными средствами, пешеходами и дорожной инфраструктурой в режиме реального времени для создания более безопасной среды для вождения. Ещё одним экспонатом станет встраиваемый в девайсы чип искусственного интеллекта, который можно использовать в различных бытовых приборах, обеспечивая тем самым использование «умных технологий» в повседневной жизни.







Ким Бён-хун (Kim Byoung-hoon), технический директор (CTO) LG Electronics: «По мере того, как автомобильная промышленность переходит к экосистеме, основанной на использовании программного обеспечения, LG активно разрабатывает технологии следующего поколения. Основываясь на передовых решениях 6G и искусственного интеллекта, LG продолжит расширять свои возможности в таких сферах, как связь 6G, интеллектуальная мобильность, мета-вселенная и робототехника, чтобы вывести пользовательский опыт наших потребителей на новый уровень».





В прошлом году г-н Ким Бён-хун получил почётный статус IEEE Fellow в знак признания его научных достижений и опыта в области коммуникаций. 17 мая технический директор выступит на ICC с основным докладом «Технологические достижения в области цифровых коммуникаций и архитектуры программного обеспечения для интеллектуальной мобильности». Г-н Ким представит направления развития компании в области перехода на транспорт, работающий на основе программного обеспечения (SDV (software defined vehicle)), а также новейшие решения и сервисы LG в этой области и сфере технологии «умной мобильности».