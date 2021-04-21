LG ОТКРЫВАЕТ УМНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ БУДУЩЕГО

Для городских жителей, которые любят чистоту

Чистая одежда в удобной для пользователя среде

СЕУЛ, 21 апреля 2021 года– LG Electronics (LG) представила свою первую интеллектуальную прачечную за пределами тестового рынка в Корее, демонстрируя возможности развития прачечной. LG’s Laundry Lounge – это цифровая, бесконтактная общественная прачечная, расположенная в столице Филиппин – Маниле, которая обеспечивает премиальный уровень услуг для клиентов и удобство для владельцев.









На Филиппинах только у 30% семей есть стиральные машины, причем даже у этих 30% стиральные машины, как правило, маленькие, а сушильными машинами владеет еще меньшее количество семей. По этой причине коммерческие прачечные самообслуживания в этой стране очень популярны и считаются хорошим бизнесом для инвестиций, ведь ежегодно на Филиппинах открывается до 1500 новых прачечных.





Однако для многих людей пандемия сделала посещение общественных прачечных сильным стрессом.









С помощью LG's Laundry Lounge владельцы прачечных могут удаленно контролировать свой бизнес, а клиенты могут проверять наличие свободных стиральных и сушильных машин и следить за статусом стирки/сушки из любого места через приложение Laundry Lounge. А поскольку LG – мировой лидер в области решений для стирки, посетители Laundry Lounge могут чувствовать себя уверенно, зная, что их одежда получает лучший уход в стиральной или сушильной машине LG.

Приложение Laundry Lounge уже доступно для устройств Android, позволяя клиентам совершать бесконтактные платежи, заранее бронировать стиральную или сушильную машину и следить за процессом стирки из дома или машины, чтобы не стоять в очереди. Владельцы прачечных также могут управлять своим бизнесом полностью удаленно. Информация о доходах, поломках оборудования и любых других проблемах сообщается через приложение, поэтому нет необходимости постоянно находиться на месте.









В коммерческих моделях стиральных и сушильных машин LG используется множество инновационных функций, обеспечивающих чистоту и бережный уход за одеждой. Каждая стиральная машина оснащена эффективной гигиенической технологией, которая очищает барабан до, во время и после каждого цикла, а коммерческие сушилки LG используют высокотемпературный воздух для дезинфекции одежды от микробов и бактерий. Для максимальной гигиены, в прачечной есть блоки управления гардеробом LG Styler, которые клиенты также могут использовать для паровой чистки одежды, вроде пальто, костюмов и шарфов, которые нельзя стирать в воде.

«Открытие первой цифровой прачечной LG Laundry Lounge за пределами тестового рынка демонстрирует стремление компании предоставить клиентам более разумный и безопасный способ превратить прачечную в большой бизнес», – сказал Дон Квак, старший вице-президент и руководитель по зарубежным продажам и маркетингу компании LG Electronics Home Appliance and Air Solution. «LG Laundry Lounge представляет собой интеллектуальные и удобные функции прачечной, что в будущем станет трендом, который, как мы думаем, оценят городские жители».