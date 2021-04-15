МАЛЕНЬКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЫ

В основе быстро развивающейся области поведенческой экономики, как правило, лежат небольшие изменения, которые приводят к большим результатам. В Harvard Business Review профессоры Джон Беширс и Франческа Джина отмечают: «Для внедрения изменений не нужно много времени и усилий. Фактически, очень простые корректировки могут принести огромную пользу отдельным лицам и организациям».1







Чтобы побудить потребителей вносить небольшие изменения для достижения общей цели, LG запустила онлайн-кампанию #CareForWhatYouWear, направленную на устойчивое развитие. Видео данной кампании уже набрало суммарно 100 миллионов просмотров на каналах LG Electronics в YouTube в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и т.д.





Через эту кампанию, LG отражает философию ESG (Environmental, Social and Governance), донеся до потребителей во всем мире послание надежды и устойчивости. Видео демонстрирует, как выбрасывание одежды влияет на окружающую среду и как с каждым годом растет объем «одноразовой» одежды, которую выкидывают после недолгого использования. Только в Европе этот объем составляет 5,8 миллиона тонн.2







В видео также подчеркивается, что каждый человек может внести свой вклад в улучшение ситуации, просто заботясь о своей одежде или передавая ненужные вещи людям, которые будут ими пользоваться.











В ассортимент решений LG, которые могут продлить срок службы одежды, входят Styler, стиральные и сушильные машины, которые бережно очищают одежду, сводя к минимуму повреждения ткани.3









LG приглашает потребителей присоединиться к экологическому движению #CareForWhatYouWear и поделиться советами, как они сохраняют свои любимые предметы одежды в отличном состоянии сезон за сезоном.









В рамках онлайн-кампании LG сотрудничает с одним из лидирующих интернет-магазинов модной одежды NET-A-PORTER, чтобы предложить ограниченную серию экологически чистой одежды. За этой коллекцией, изготовленной из прочных материалов, которые можно стирать в стиральной машине, можно легко ухаживать в домашних условиях, без необходимости использования вредных для здоровья химикатов и услуг профессиональной химчистки.

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1 https://hbr.org/2014/09/to-change-employee-or-customer-behavior-start-small#

2«Текстиль и окружающая среда в экономике замкнутого цикла». Европейское агентство по окружающей среде, 2019.

3Стиральная машина: AI DD™ обеспечивает на 18% большую защиту ткани, что помогает продлить срок службы одежды. Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»). Используя технологию низкотемпературного теплового насоса LG, сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ помогает защитить одежду от повреждений.