We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ПОЛУЧАЕТ 31 НАГРАДУ RED DOT DESIGN AWARDS
За выдающиеся достижения в области дизайна продукции, LG вновь получает признания от экспертов отрасли
СЕУЛ, 14 апреля 2021 г.– Компания LG Electronics (LG) в очередной раз получила признание за свои решения в области потребительского и промышленного дизайна, получив 31 награду на премии Red Dot Award, которая считается одной из высших наград в индустрии дизайна. В список продуктов, за которые LG получила пять наград вошла дизайнерская техника LG, включая холодильник InstaView® Door-in-Door®, пару холодильника и морозильника, пылесос CordZero, кондиционер и Styler.
Одна из наиболее значимых – награда дизайнерской техники LG в категории «Материалы и поверхности» за использование цвета, материала и отделки (CMF). Представленная, как смелое переосмысление традиционной бытовой техники, дизайнерская техника LG представляет собой сочетание передовых технологий с высококачественными материалами отделки, которые можно выбирать по индивидуальным предпочтениям каждого клиента. Такие материалы, как нержавеющая сталь, стекло, металл и FENIX (инновационный материал с уникальной технологией покрытия, разработанный Arpa Industriale) используются, чтобы подчеркнуть изысканность каждого продукта в коллекции.
Отдельную награду получила стиральная машина LG WashTower™ за исключительный дизайн моноблочного вертикального решения, которое экономит площадь при стирке большого количества белья. Помимо бытовой техники, несколько компьютерных продуктов LG, такие как игровой монитор UltraGear™ и ноутбук LG gram, получили признание за свой утонченный дизайн, демонстрируя сильные стороны продукта.
Red Dot Design Award входит в тройку самых престижных мировых конкурсов профессионального дизайна. Награда Red Dot Award получила международное признание и входит в список самых востребованных знаков качества за исключительный дизайн. В этом году на конкурс было представлено порядка 7800 продуктов.
«Для бренда, который стремится поставлять качественные продукты с исключительным дизайном, всегда большая честь получать признание Red Dot», – сказал Ли Чул-бэ, глава Центра управления корпоративным дизайном LG Electronics. «LG стремится удовлетворить желание потребителей улучшить жилое пространство с помощью высококачественных продуктов и исключительного дизайна. Мы продолжим использовать инновационный подход в дизайне, чтобы оправдать ожидания клиентов».
- Предыдущая
- Далее
МАЛЕНЬКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЫ 15/04/2021
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-red-dot-design-award.html isCopied
paste