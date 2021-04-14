LG ПОЛУЧАЕТ 31 НАГРАДУ RED DOT DESIGN AWARDS

За выдающиеся достижения в области дизайна продукции, LG вновь получает признания от экспертов отрасли





СЕУЛ, 14 апреля 2021 г.– Компания LG Electronics (LG) в очередной раз получила признание за свои решения в области потребительского и промышленного дизайна, получив 31 награду на премии Red Dot Award, которая считается одной из высших наград в индустрии дизайна. В список продуктов, за которые LG получила пять наград вошла дизайнерская техника LG, включая холодильник InstaView® Door-in-Door®, пару холодильника и морозильника, пылесос CordZero, кондиционер и Styler.







Одна из наиболее значимых – награда дизайнерской техники LG в категории «Материалы и поверхности» за использование цвета, материала и отделки (CMF). Представленная, как смелое переосмысление традиционной бытовой техники, дизайнерская техника LG представляет собой сочетание передовых технологий с высококачественными материалами отделки, которые можно выбирать по индивидуальным предпочтениям каждого клиента. Такие материалы, как нержавеющая сталь, стекло, металл и FENIX (инновационный материал с уникальной технологией покрытия, разработанный Arpa Industriale) используются, чтобы подчеркнуть изысканность каждого продукта в коллекции.



Отдельную награду получила стиральная машина LG WashTower™ за исключительный дизайн моноблочного вертикального решения, которое экономит площадь при стирке большого количества белья. Помимо бытовой техники, несколько компьютерных продуктов LG, такие как игровой монитор UltraGear™ и ноутбук LG gram, получили признание за свой утонченный дизайн, демонстрируя сильные стороны продукта.





Red Dot Design Award входит в тройку самых престижных мировых конкурсов профессионального дизайна. Награда Red Dot Award получила международное признание и входит в список самых востребованных знаков качества за исключительный дизайн. В этом году на конкурс было представлено порядка 7800 продуктов.



«Для бренда, который стремится поставлять качественные продукты с исключительным дизайном, всегда большая честь получать признание Red Dot», – сказал Ли Чул-бэ, глава Центра управления корпоративным дизайном LG Electronics. «LG стремится удовлетворить желание потребителей улучшить жилое пространство с помощью высококачественных продуктов и исключительного дизайна. Мы продолжим использовать инновационный подход в дизайне, чтобы оправдать ожидания клиентов».