LG ГАРАНТИРУЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СМАРТФОНОВ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ

LG информирует текущих и будущих клиентов после объявления компании о выходе из мобильной индустрии

СЕУЛ, 8 апреля 2021 г.— LG Electronics (LG) объявила, что все премиальные смартфоны LG, которые используются в настоящее время, получат до трех обновлений операционной системы Android с момента покупки.









Это обещание последовало за объявлением в начале этой недели о том, что LG выйдет из мобильного бизнеса уже к концу июля. Гарантия трех обновлений операционной системы (ОС) распространяется на премиальные смартфоны LG, выпущенные с 2019 года: G series, V series, VELVET и Wing, однако некоторые модели 2020 года, такие как LG Stylo и K series, получат только два обновления ОС.

LG продолжит производство смартфонов до конца второго квартала, чтобы выполнить контрактные обязательства перед операторами связи и партнерами. Это значит, что клиенты по-прежнему могут приобретать смартфоны LG, находящиеся на складе, а сервисная поддержка и обновления программного обеспечения будут по-прежнему предоставляться в течение определенного периода времени для определенных продуктов. Для получения дополнительной информации, клиенты могут связаться с локальным центром обслуживания клиентов LG.

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* Будущие обновления будут зависеть от графика распространения Google, а также от других факторов, таких как совместимость устройств и производительность.